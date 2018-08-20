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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أغسطس, 2018 08:10 ص 20 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 08:10

عناصر أمن من حركة حماس يقفون عند الجانب الفلسطيني من معبر إيريز بين إسرائيل وغزة بعد إغلاقه في 13 آذار/مارس 2014

تبادل جنود إسرائيليون ومسلح فلسطيني إطلاق النار عند الحدود مع غزة الاثنين، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي رغم الجهود الجارية للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين الطرفين.

وأبقت إسرائيل معبر إيريز (بيت حانون)، وهو الوحيد المخصص للأشخاص بينها وبين قطاع غزة المحاصر، مغلقاً لليوم الثاني على التوالي وسمحت بمرور الحالات الإنسانية فقط وذلك على خلفية المواجهات التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي.

وأفاد البيان أن "إرهابياً أطلق النار على عناصر جيش الدفاع الإسرائيلي في شمال قطاع غزة وردت قوات جيش الدفاع بإطلاق النار على الإرهابي".

ولم يصب أي من الجنود الإسرائيليين فيما لم يعرف مصير المسلح الفلسطيني.

وأفادت ناطقة باسم الوحدة التابعة لوزارة الدفاع والمعنية الإشراف على الممر أن معبر إيريز مغلق الاثنين وسيبقى كذلك "حتى إشعار آخر".

وجاءت التطورات الأخيرة رغم المحاولات التي يقوم بها مسؤولون من مصر والأمم المتحدة للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة المحاصر.

وتفرض اسرائيل حصارا جويا وبريا وبحريا على قطاع غزة منذ أكثر من عقد إلا أنها تأذن لعدد محدود من الأشخاص بالعبور لأسباب مختلفة.

وخاضت إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة ثلاث حروب منذ عام 2008.

ويمر نحو ألف فلسطيني من غزة عبر إيريز كل يوم، معظمهم أشخاص بحاجة إلى العناية الطبية إلى جانب رجال أعمال وطلاب وغيرهم، بحسب السلطات الإسرائيلية.

والأسبوع الماضي، أعادت إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم (كيريم شالوم)، المعبر الوحيد للبضائع مع غزة، بعدما بقي مغلقا لأكثر من شهر على خلفية التوترات الحدودية.

ولا تملك غزة حدودا أخرى إلا مع مصر حيث يقع معبر رفح الذي بقي مغلقا لفترات طويلة خلال السنوات الأخيرة. وفتحته القاهرة في منتصف أيار/مايو وبقي مفتوحا معظم الوقت منذ ذلك الحين.

ويسعى مسؤولون مصريون وأمميون للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين حماس وإسرائيل تسمح بمعالجة المسائل الإنسانية في القطاع الفقير الذي يعد مليوني نسمة.

وتطالب اسرائيل بالتهدئة وبإعادة رفات جنديين تحتجزهما حماس ويعتقد أنهما قتلا في حرب 2014.

كما يُعتقد أن مواطنين اسرائيليين قيل أنهما يعانيان من اضطرابات عقلية دخلا غزة وتحتجزهما حماس فيما تطالب إسرائيل باستعادتهما.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب