تجدد الاحتجاجات في مدن سودانية بعد هدوء لساعات (شهود)

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 ديسمبر, 2018 01:15 م

مخبز في الخرطوم في 5 كانون الثاني/يناير 2018

تجددت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز الجمعة في الخرطوم ومدن سودانية اخرى وخصوصا عقب خروج المصلين من المساجد، وذلك بعد هدوء استمر لبضع ساعات.

وقال شاهد عيان طالبا عدم ايراد اسمه لفرانس برس "عقب اداء صلاة الجمعة خرج العشرات من الانصار (المكون الرئيسي لحزب الامة المعارض) وهم يهتفون +الشعب يريد اسقاط النظام+ و"حرية حرية+" في أم درمان المدينة التوأم للعاصمة الخرطوم.

وأضاف "تصدت لهم قوات مكافحة الشغب وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع ووقعت حالة كر وفر بين المحتجين والشرطة".

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على محتجين في منطقة الحتانه بمدينة ام درمان.

وامتدت الاحتجاجات عصر الجمعة للمرة الاولى الى حي الحاج يوسف شرق العاصمة الخرطوم.

وقال شاهد لفرانس برس "بدأت الاحتجاجات في ثلاثة مناطق بالحاج عصرا وما زالت مستمرة رغم مضي نحو ثلاث ساعات"، لافتا الى ان المتظاهرين "اغلقوا الشارع الرئيسي في المنطقة واعدادهم الى ازدياد".

كما شهدت بعض الاحياء شرق مطار الخرطوم احتجاجات شارك فيها العشرات ولكن الشرطة فرقتها باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وأحرق محتجون في مدينة ربك عاصمة ولاية النيل الابيض (350 كلم جنوب الخرطوم) الجمعة مقر الحزب الحاكم ومبنى ديوان الزكاة وفق شهود.

وقال شاهد لفرانس برس عبر الهاتف "أشعل المحتجون النار في مقر الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) وهم في حالة غضب، وذلك بعدما خرج مئات منهم من مساجد المدينة عقب صلاة الجمعة".

واضاف "تم ايضا إحراق مبنى ديوان الزكاة ومخازن تابعة له".

وديوان الزكاة هو المؤسسة الحكومية المختصة بجمع اموال الزكاة وتوزيعها.

وفي عطبره (شمال) التي بدأت فيها الاحتجاجات الاربعاء تركزت التظاهرات الجمعة في الاحياء الشمالية الشرقية.

وقال احد سكان المدينة السموأل محمد لفرانس برس عبر الهاتف "لا يسمع سوى اصوات اطلاق الغاز المسيل للدموع والذي انتشرت رائحته في المدينة".

وفي مدينة الابيض عاصمة ولاية شمال كردفان (350 كلم غرب الخرطوم) خرجت تظاهرة من مسجد المدينة الكبير في وسطها بحسب شهود .

وقال أحد المشاركين في التظاهرة لفرانس برس عبر الهاتف "عقب انتهاء صلاة الجمعة في المسجد الكبير خرجنا نهتف +الشعب يريد اسقاط النظام+ وأطلقت علينا الشرطة الغاز المسيل للدموع وكنا حوالى 500 شخص".

من جهته أكد المتحدث باسم الحكومة السودانية بشار جمعه أن "الاحتجاجات انحرفت عن مسارها السلمي".

وقال جمعه في بيان بثته وكالة الانباء الرسمية (سونا) إن "الحكومة لن تتساهل مع محاولات التخريب والحرق".

وكانت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز بدأت الاربعاء في مدينتي بورتسودان شرق البلاد وعطبره شمالها وامتدت الخميس الى مدن أخرى بينها الخرطوم التي تواصلت فيها الاحتجاجات حتى فجر الجمعة قبل ان تسودها ساعات من الهدوء .

وقتل ثمانية أشخاص في احتجاجات الأربعاء والخميس في مدينة القضارف شرق السودان وولاية نهر النيل والتي شارك فيها المئات وأحرقت خلالها مقار لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في مدن القضارف وعطبره ودنقلا، بحسب ما قال مسؤولون محليون.

في السياق نفسه، قالت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم في بيان الجمعة انها قررت "تعليق الدراسة بجميع مدارس الولاية اعتبارا من الاحد والى أجل غير مسمى".

وفي شمال العاصمة الخرطوم شوهد جنود يحرسون محطات الوقود ومقار البنوك وهم مسلحون ببنادق الكلاشنيكوف، كما افاد شهود.

وكانت المدن السودانية عانت من شح في الخبز على مدى الاسابيع الثلاثة الماضية .

ويستهلك السودان 2,5 مليون طن قمح سنويا ينتج منها 40% ويواجه البنك المركزي صعوبات في توفير النقد الاجنبي لمقابلة الاستيراد منذ انفصال جنوب السودان عنه في عام 2011 وفقدان البلاد لعائدات النفط والذي كان يبلغ 470 الف برميل يوميا .

وتراجعت قيمة العملة السودانية الجنيه كما ارتفع معدل التضخم ووصل الى 69 % وفقا لتقارير رسمية.

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