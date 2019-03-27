هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مارس, 2019 11:18 ص

كتلة من نار فوق مبان في رفح في جنوب قطاع غزة خلال قصف إسرائيلي في 27 آذار/مارس 2019

أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ ليل الثلاثاء الأربعاء على إسرائيل من قطاع غزة، وردّت إسرائيل بغارات جوية على القطاع المحاصر في تصعيد جديد من شأنه أن يهدد الهدنة الهشة بين الجانبين.

من جهة أخرى، قتل مسعف فلسطيني بنيران إسرائيلية في مواجهات في مخيم الدهيشة للاجئين قرب بيت لحم في جنوب الضفة الغربية الأربعاء، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء أن ثلاثة صواريخ على الأقل أطلقوا من قطاع غزة، مشيرا الى أنه تم اعتراض أحدها بواسطة منظومة الدفاع الإسرائيلية المضادة للصواريخ.

ولم يفد عن وقوع إصابات.

على الأثر، ردت الطائرات الإسرائيلية بضرب أهداف عدة في جنوب قطاع غزة، بينها مجمع عسكري لحركة حماس ومصنع أسلحة في خان يونس، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وحمّل الجيش "منظمة حماس الإرهابية" مسؤولية كل ما يحصل في المنطقة الواقعة تحت سيطرتها.

وفي تعليق على حسابه على "تويتر"، قال الجيش "إذا اعتقدت حماس أننا لن نرد، بينما صواريخهم وعمليات تسللهم على الحدود الإسرائيلية تهدّد حياة المواطنين الإسرائيليين، فهي مخطئة".

وقالت حركتا حماس والجهاد الإسلامي إن الصاروخ الذي أصاب منطقة قرب عسقلان كان نتيجة "عمل فردي"، مؤكدة التزام مختلف الفصائل بالهدنة. ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية مصدر إطلاق الصاروخين الآخرين.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس عن تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين جويتين بعد منتصف ليل الثلاثاء على قطاع غزة تبعتها ثلاث غارات فجر الأربعاء استهدفت مواقع لحماس في رفح وخان يونس.

وذكر مصدر في الأجهزة الأمنيّة في غزّة أنّ غارة جوّية أصابت قاعدة عسكريّة لحماس في خان يونس.

وكان نهار الثلاثاء شهد هدوءا حذرا على طول الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة المحاصر.

وتجدد التصعيد بعد ساعات معدودة من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو محذرا من أن إسرائيل قادرة على الرد بشكل أقسى مما فعلت حتى الآن.

- التصعيد والانتخابات -

ويجد نتنياهو نفسه أمام خيار حرج قبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية المقرّرة في التاسع من نيسان/أبريل، بين الاكتفاء برد محدد، أو التصعيد وصولا الى حرب جديدة محتملة.

ويواجه نتانياهو في الانتخابات تحالف وسطي بقيادة قائد الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس.

وكان التصعيد الأخير بدأ فجر الاثنين عندما أطلق صاروخ بعيد المدى من قطاع غزة، في اتجاه تل أبيب فأصاب منزلا شمال المدينة، ما أسفر عن إصابة سبعة إسرائيليين بجروح.

ورد الطيران الحربي الإسرائيلي عصر الإثنين بقصف مواقع لحركة حماس في القطاع.

وأعلنت حركة حماس مساء الإثنين أن وساطة مصرية نجحت في التوصل لوقف إطلاق النار، في حين نفى مصدر دبلوماسي مقرب من نتانياهو ذلك.

وتجددت الغارات الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ ليل الاثنين، على الرغم من إعلان الهدنة هذا.

ووقعت ثلاث حروب بين إسرائيل من جهة وحماس وحلفائها في غزة من جهة أخرى منذ العام 2007.

ويخشى من موجة تصعيد كبيرة السبت المقبل، في الذكرى السنوية الأولى ل"مسيرات العودة" التي تنظم كل يوم جمعة على حدود قطاع غزة، للمطالبة بوقف الحصار الإسرائيلي على القطاع وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين الى الأراضي التي تهجروا منها منذ قيام دولة إسرائيل في العام 1948.

في الضفة الغربية، قتل مسعف فلسطيني بنيران إسرائيلية في مواجهات في مخيم الدهيشة للاجئين قرب بيت لحم الأربعاء، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

ودان وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد العملية قائلا "إن قتل المسعف المتطوع برصاص حي في البطن يعد جريمة حرب".

وصرح رئيس الإغاثة الطبية الفلسطينية مصطفى البرغوثي بأن المسعف مزهر قتل بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الجيش الإسرائيلي أثناء إسعاف أحد الجرحى مرتديا زي الإسعاف الطبي.

وينفذ الجيش الإسرائيلي بانتظام مداهمات لمخيمات اللاجئين في الضفة الغربية المحتلة للقيام بتوقيفات، ما يتسبب غالبا بمواجهات مع السكان.

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