هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 12:54 ص

صدامات بين الشرطة البوليفية ومناصرين لمرشح المعارضة إلى الانتخابات الرئاسية كارلوس ميسا في لاباز في 21 ت1/أكتوبر 2019.

اندلعت صدامات في العاصمة البوليفية لاباز مساء الثلاثاء، لليلة الثانية على التوالي، بين قوات الأمن ومتظاهرين يحتجّون على نتائج الانتخابات الرئاسية التي يتّجه الرئيس المنتهية ولايته إيفو موراليس للفوز بها من الدورة الأولى.

وبعدما احتشد المتظاهرون أمام فندق تقيم فيه اللجنة الانتخابية المكلّفة فرز الأصوات، عمد هؤلاء إلى رشق قوات الأمن بالحجارة فردّ عناصر الشرطة بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين.

وبعدما كانت النتائج شبه النهائية تشير إلى تصدّر الرئيس المنتهية ولايته لكن من دون حصوله على ما يكفي من الأصوات للفوز من الدورة الأولى ما يعني انتقاله ومرشّح المعارضة كارلوس ميسا إلى دورة ثانية حاسمة، حصل تحوّل مفاجئ في النتائج لمصلحة موراليس اعتبره خصمه تزويراً.

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