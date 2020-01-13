هذا المحتوى تم نشره يوم 13 يناير, 2020 09:38 ص

رئيس حزب العمل الاسرائيلي السابق آفي غباي إلى جانبه الرئيس الجديد عمير بيريتس في مقر الحزب في تل أبيب عقب الانتخابات التشريعية في 9 نيسان/ابريل 2019

أعلن حزبا العمل وميريتس اليساريان الإسرائيليان الإثنين اتحادهما قبيل انتخابات الثاني من آذار/مارس العامة، لتعزيز فرص نجاحهما في حصد عدد أكبر من المقاعد أمام القاعدة اليمينية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

ويبدو المشهد السياسي في إسرائيل في حالة اضطراب قبيل الانتخابات العامة الثالثة التي تجرى خلال أقل من عام بعد ان وصل حزب الليكود وتحالف أزرق أبيض إلى طريق مسدود عقب انتخابات نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر، إذ لم ينجح أي منهما في الحصول على غالبية برلمانية مع حلفائه تخوله تشكيل حكومة.

ومع احتدام المنافسة بين الحزبين الرئيسيين في البلاد، يمكن أن تلعب الأحزاب الأصغر والتحالفات دورا حاسما بعد الانتخابات المقبلة.

وسيشارك حزب العمل وميريتس في الانتخابات ضمن قائمة مشتركة أطلقا عليها اسمها "حقيقة" (يميت). ويتزعم عمير بيريتس حزب العمل، في حين يرأس نيتسان هوروفيتس حزب ميريتس.

وحصل حزب العمل على ستة مقاعد في انتخابات أيلول/سبتمبر، مقابل خمسة مقاعد لحزب ميريتس.

وقال الحزبان في بيان إن "بيريتس وهوروفيتس أكدا على رسالة الوحدة والأمل في التغيير السياسي في قلب المجتمع والتوجه السياسي للحكومة المقبلة بعد نهاية عهد (رئيس الوزراء بنيامين) نتانياهو".

وصرح بيريتس في مؤتمر صحافي برفقه هوروفيتس "للحصول على فرصة لاستبدال نتانياهو، فإن الأمور المشتركة بيننا أهم من الاختلافات".

وشغل نتانياهو منصب رئيس الوزراء لأطول فترة في تاريخ اسرائيل، ووعد بمواصلة منصبه رغم اتهامه في ثلاثة قضايا فساد.

ويمارس نتانياهو ضغوطا للحصول على الحصانة البرلمانية، ولكن ورغم احتمال محاكمته، إلا أنه لا يتعين عليه التخلي عن منصبه الا بعد استنفاد جميع امكانيات الاستئناف.

وأشاد منافسه الرئيسي بيني غانتس زعيم تحالف ازرق ابيض، باتحاد الأحزاب اليسارية.

وقال "انا مسرور أن الامور سارت على ما يرام وأرحب بالوحدة".

واضاف "يجب أن يكون هناك حزب الى يسار ازرق ابيض الموجود وسط الساحة السياسية".

إلا أن هوروفيتس رفض تصريحات غانتس وقال ان الاسرائيليين اليمينيين "يستطيعون ان يصوتوا لتحالف ازرق أبيض".

وتجري ثلاثة تحالفات يمينية متطرفة محادثات الاثنين بهدف الاتحاد قبل الانتخابات، بحسب الاعلام الاسرائيلي.

واستبعد وزير الدفاع نفتالي بينيت الاثنين انضمام حزبه "اليمين الجديد" إلى أي تحالف انتخابي.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك