هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مايو, 2019 01:18 م

مواطنون يشاركون في مناسبة زرع الارز التي تنظم سنويا في نامبو سيتي في شونغسان ري في كوريا الشمالية في 12 ايار/مايو 2019.

تراجعت الامطار والثلوج هذه السنة في كوريا الشمالية الى أدنى مستوى منذ 37 عاما كما أعلنت وسائل الاعلام الرسمية المحلية بعد أيام من ابداء الأمم المتحدة "قلقها الشديد" ازاء النقص في المواد الغذائية في هذا البلد.

وأفادت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية أنه من كانون الثاني/يناير وحتى مطلع أيار/مايو هذه السنة، هطل 54,4 ملم فقط من الامطار او الثلوج وهي أدنى متساقطات منذ الفترة نفسها في 1982 واصفة الوضع بانه حالة "جفاف قصوى".

وتعاني كوريا الشمالية المعزولة والفقيرة والخاضعة لسلسلة عقوبات دولية بسبب برامجها البالستية والنووية من نقص مزمن في المواد الغذائية.

وبحسب العديد من المنظمات الدولية بينها الامم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، فان تغييرات في المناخ مهما كانت طفيفة يمكن أن تفاقم بشكل كبير الوضع وتؤثر على الانتاج الغذائي في البلاد.

وبحسب تقرير للامم المتحدة نشر في 3 ايار/مايو، فقد سجلت كوريا الشمالية السنة الماضية، أسوأ محاصيلها الزراعية منذ عشر سنوات. وتم تكثيف تقنين حصص الغذاء والوضع يمكن أن يتفاقم أكثر بدون مساعدة دولية، بحسب التقرير.

وأوضح التقرير الذي أعده برنامج الغذاء العالمي (بام) ومنظمة الاغذية والزراعة (فاو)، أن نحو 10,1 ملايين شخص (40% من إجمالي عدد السكان) يعانون من سوء التغذية.

وزار خبراء من المنظمتين كوريا الشمالية في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ونيسان/ابريل 2019 ، لمراقبة تعاونيات زراعية ومناطق حضرية وريفية ومراكز توزيع.

ووجدوا ان الحصص الغذائية قلصت الى 300 غرام لكل شخص يوميا منذ كانون الثاني/يناير، مقابل 380 غراما في الفترة ذاتها في 2018. ولا تتلقى العديد من الاسر سوى القليل من البروتينات وتعيش على غذاء مكون أساسا من الارز والملفوف.

وكانت كوريا الشمالية شهدت في تسعينات القرن الماضي، مجاعة مدمرة أودت بمئات آلاف الاشخاص.

وجاء في التقرير أن "الوضع قد يتدهور بشكل إضافي خلال الموسم الممتد من أيار/مايو الى أيلول/سبتمبر في حال لم يتم القيام باعمال انسانية ملحة".

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في سيول في وقت سابق هذا الأسبوع إنه "قلق جدا" إزاء تدني مخزون المواد الغذائية في كوريا الشمالية وذلك خلال لقائه وزير التوحيد الكوري الجنوبي كيم يونغ شول.

وقال مسؤول في وزارة التوحيد الثلاثاء إنه "من الضروري" إرسال مساعدات غذائية الى الشمال بين أيار/مايو وأيلول/سبتمبر كما أوصى برنامج الأغذية العالمي في تقريره.

وكان من المقرر ان ترسل سيول في 2017 مساعدات غذائية بقيمة 4,5 ملايين دولار الى كوريا الشمالية عبر برنامج الأغذية العالمي لكن هذا الأمر لم يحصل. والسبب يعود جزئيا الى تجارب بيونغ يانغ النووية.

وبحسب الرئاسة الكورية الجنوبية فان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعم خطط سيول لارسال مساعدات إنسانية الى بيونغ يانغ.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الاحمر أعلنت الاسبوع الماضي أن الجفاف الذي بدأ قبل موسمه هذه السنة في كوريا الشمالية يمكن أن يفاقم "المجاعة وسوء التغذية والمشاكل الصحية" التي يعاني منها "آلاف الأطفال والنساء الحوامل" في ذاك البلد.

وقالت "حتى قبل هذا الجفاف، كان طفل من أصل خمسة ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات يعاني من تأخر في النمو بسبب سوء التغذية. نحن قلقون فأجساد هؤلاء الأطفال لم يعد بامكانها تحمل ضغوط إضافية".

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