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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2018 04:11 م 17 مارس 2018 - آخر تحديث - 16:11

أشخاص يرفعون لافتات في وسط لواندا في 17 آذار/مارس في تظاهرة غير مسبوقة ضد عفو نص عليه قانون لتشجيع المواطنين على إعادة أموالهم من الخارج (afp_tickers)