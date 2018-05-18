تحطم طائرة بعيد اقلاعها من مطار هافانا على متنها اكثر من100 راكب
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فرق الانقاذ قرب حطام الطائرة الكوبية الجمعة في 18 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
اعلن التلفزيون الرسمي الكوبي ان طائرة تابعة لشركة "كوبانا دي افياثيون" تقل 104 ركاب تحطمت الجمعة بعيد اقلاعها من مطار هافانا ما ادى الى "عدد كبير من الضحايا" بحسب السلطات.
وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل لوكالة فرانس برس "وقع حادث جوي مؤسف، والاخبار غير مشجعة ويبدو ان هناك عددا كبيرا من الضحايا".
واشار دياز كانيل الى وجود تسعة من أفراد الطاقم "الأجانب" على متن الطائرة لكنه لم يكن متأكداً مما إذا كانوا بين 104 ركاب كما افادت السلطات.
واشارت وسائل اعلام رسمية الى سحب ثلاثة ركاب من حطام الطائرة اصيبوا بجروح بالغة وتم نقلهم الى المستشفى.
وكانت وكالة الانباء الكوبية الرسمية اعلنت قبل ذلك ان "الحادث وقع قرب المطار" الدولي، في حين افادت مصادر ملاحية وشهود لفرانس برس ان طائرة البوينغ 737 التي كانت متجهة الى شرق كوبا تحطمت بعيد اقلاعها.
واضافت المصادر ان سحابة كثيفة من الدخان تصاعدت قرب المطار.
وافاد التلفزيون الرسمي ان الطائرة "مستأجرة" من قبل شركة الطيران الكوبية لكن دون تحديد هوية مالكها.
ووقع آخر حادث تحطم في كوبا في نيسان/أبريل 2017 عندما تحطمت طائرة نقل تابعة للقوات المسلحة مع ثمانية رجال كانوا على متنها في منطقة جبلية في غرب البلاد.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب