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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2018 09:25 ص 12 مارس 2018 - آخر تحديث - 09:25

صورة تم الحصول عليها من حساب ساروج باسنيت عبر تويتر تظهر فرق الانقاذ في النيبال بتجمعون حول حطام طائرة تحطمت بالقرب من مطار كاتماندو الدولي بتاريخ 12 آذار/مارس 2018 (afp_tickers)