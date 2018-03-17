تحطم طائرة سياحية فوق منزل في الفيليبين يسفر عن 10 قتلى على الأقل
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رجال الإنقاذ والمحققون في المكان الذي تحطمت فيه طائرة فيليبينية بمحركين فوق منزل بعيد إقلاعها مباشرة، شمال مانيلا في 17 اذار/مارس 2018.(afp_tickers)
قتل عشرة أشخاص على الاقل السبت في الفيليبين في حادث طائرة سياحية تحطمت فوق منزل بعيد إقلاعها من مدرج في ضاحية مانيلا، كما اعلنت السلطات.
وكانت الطائرة بمحركين من نوع بي.آي-23 تحطمت بعيد اقلاعها من مدينة بلاريدل، فقتل الاشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها، وخمسة أشخاص على الأقل -ثلاثة اولاد ووالدتهم وجدتهم- في منزل، كما أوضح قائد الشرطة المحلية خوليو ليزاردو.
وبعدما اعلن من قبل عن سبعة قتلى، اوضح "اضطررنا الى البحث بين الانقاض للعثور على جميع الضحايا".
ولم تعرف حتى الان أسباب تحطم الطائرة التي تشغلها شركة تشارتر محلية، كما ذكر قائد الشرطة المحلية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب