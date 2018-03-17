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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2018 08:41 ص 17 مارس 2018 - آخر تحديث - 08:41

رجال الإنقاذ والمحققون في المكان الذي تحطمت فيه طائرة فيليبينية بمحركين فوق منزل بعيد إقلاعها مباشرة، شمال مانيلا في 17 اذار/مارس 2018. (afp_tickers)