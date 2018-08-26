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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أغسطس, 2018 01:33 م 26 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:33

مقاتلة إيرانية من طراز "إف-5" لدى إقلاعها خلال مهمة تدريبية في جنوب إيران بتاريخ 23 حزيران/يونيو 2009 (afp_tickers)