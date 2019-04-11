هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أبريل, 2019 07:46 م

صورة عن شريط فيديو لانطلاق الصاروخ الذي يحمل المركبة الاسرائيلية "بيريشيت" من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا

فشلت محاولة الدولة العبرية الخميس في أن تصبح رابع دولة في العالم تتمكّن من إنزال مركبة على سطح القمر بعدما تحطّم المسبار الذي أرسلته قبيل لحظات من هبوطه وذلك بسبب عطل أصاب محركاته.

وقال منسّق المشروع ومموّله الأساسي موريس كان، عبر الفيديو من مركز المراقبة في تل أبيب "لم ننجح، لكنّنا حاولنا بالتأكيد"، وقد كتب على الشاشة "لم تنجر المركبة الفضائية +بيريشيت+ مهمّتها الهبوط على سطح القمر بنجاح".

وأضاف "أعتقد فعلاً أنّ ما حقّقناه أمر ضخم حقاً، وأعتقد أنّه يمكننا أن نكون فخورين بذلك".

وأثناء البثّ المباشر من مركز التحكّم، كان ممكنا سماع أعضاء الفريق يقولون إنّ المحرّكات التي كان مفترضًا أن تبطئ هبوط المسبار وتسمح له بأن يحطّ بسلام على سطح القمر قد أصابها عطل وأنّ الاتّصال بالمسبار انقطع.

من جهته قال رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنيامين نتانياهو أثناء وجوده في غرفة التحكّم حيث تابع مع السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان محاولة الهبوط على سطح القمر "إذا لم تنجح من المرة الأولى فحاول مرة أخرى".

وبلغت زنة المسبار "بيراشيت" (سفر التكوين بالعبرية) 585 كلغ، وكان محمّلاً بمعدات لقياس المجال المغناطيسي للقمر، في محاولة لفهم تكوين الكويكب.

وحتى الآن قامت روسيا والولايات المتحدة والصين فقط بالرحلة التي يبلغ طولها 384 ألف كيلومتر (239 ألف ميل) للهبوط على سطح القمر.

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