تحقيق في احتمال وجود متواطئين مع مرتكب اعتداء ستراسبورغ

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 ديسمبر, 2018 02:00 م

شرطيون فرنسيون يقومون بدوريات خلال اعادة افتتاح سوق الميلاد في ستراسبورغ شرق فرنسا في 14 كانون الاول/ديسمبر 2018

غداة مقتل مطلق النار في سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ، ما يزال سبعة من المقربين منه رهن الاحتجاز الجمعة، في حين يواصل المحققون الفرنسيون عملهم من أجل "تحديد متواطئين محتملين" مع الجهادي.

وأعيد الجمعة فتح سوق عيد الميلاد في المدينة الواقعة على الحدود مع ألمانيا، بعد أن تم إغلاقه منذ الاعتداء الذي أوقع أربعة قتلى و12 جريحاً مساء الثلاثاء، وفقا لاخر حصيلة.

واوضحت مصادر في وزارة الخارجية الايطالية لفرانس برس ان الشخص الذي اعلنت وفاته الجمعة هو الصحافي الايطالي الشاب انطونيو ميغاليزي (28 عاما).

وسط ترانيم عيد الميلاد وزهور الاكشاك المتناثرة، انتشرت رائحة النبيذ الساخن عبر الأزقة يتذوقه المتسوقون.

ففي هذا المكان الاحتفالي الذي يقصده كل عام مليوني زائر من جميع أنحاء العالم، أطلق شريف شكات صاحب السوابق المتعددة (29 عاما) النار على المارة.

وقتلت الشرطة شكات مساء الخميس بعد مطاردة ليومين رصدته خلالها على طريق في الحي حيث شوهد للمرة الأخيرة بعد الهجوم على سوق عيد الميلاد.

وسيتعين على التحقيق أن يوضح ما إذا كان القاتل قد استفاد من تواطؤ محتمل "من شأنه أن يكون ساعده أو شجعه على الإعداد للانتقال الى الفعل"، كما قال المدعي العام في باريس ريمي هيتز أثناء مؤتمر صحافي.

وأعلن هيتز توقيف شخصين آخرين سيتم استجوابهما خلال الليل ما يرفع عدد الموقوفين رهن التحقيق إلى سبعة، بينهم والدا شكات وشقيقاه.

-800 شهادة-

وكان حوالى 800 شخص اتصلوا على خط ساخن للتبليغ عن معلومات عنه بعد أن كشفت السلطات اسمه وصورته مساء الأربعاء، بما في ذلك اتصالان وصفهما هيتز بأنهما كانا "حاسمين" في العثور على شكات.

وأتاحت معلومة للشرطة التوجه إلى منطقة في جوار نودورف، حيث حاول الهروب داخل مبنى بعدما رصدته دورية.

وقال هيتز إن المهاجم وبعد عدم تمكنه من الدخول عبر باب مبنى، استدار وأطلق النار على ثلاثة شرطيين بمسدس عندما حاولوا الاقتراب منه فردّ اثنان منهم بالمثل.

وأضاف أن الشرطة تركز تحقيقها في الوقت الحالي على ما إذا كان شكات تلقى أي مساعدة في تنفيذ الاعتداء أو هروبه.

وأضيئت شجرة الميلاد الجمعة للمرة الأولى منذ الاعتداء في وقت قام وزير الداخلية بزيارة للموقع برفقة أصحاب الأكشاك ومئات العناصر الأمنية.

واعتبر الوزير الفرنسي أن تبني تنظيم الدولة الإسلامية للاعتداء "انتهازي تماماً".

وأكدت وكالة أعماق أن شريف شكات منفذ الاعتداء كان أحد "جنود الدولة الإسلامية"، وذلك بعيد مقتله مساء الخميس.

وشكات معروف لدى القضاء بسوابق جرائم حق عام في عمليات سرقة وعنف وسبق أن حكم عليه 27 مرة في فرنسا وألمانيا وسويسرا كما سبق أن سجن مرات عدة.

وقال كاستانير "لن يغير تبني داعش الانتهازي (للاعتداء) أي شيء. كان هناك رجل هنا غذّى الشرّ داخله".

- "لم يفاجئني الأمر" -

لا تزال تطرح أسئلة حول كيفية تمكن شكات من اختراق الطوق الأمني المشدد المحيط بالسوق الميلادية التي لطالما كانت هدفا رئيسيا للجماعات الجهادية.

وكان قد نُشر حوالى 500 شرطي وعنصر أمني وجندي على نقاط تفتيش على الجسور المؤدية الى الموقع الذي يضمّ السوق.

وكان أشار مسؤول منطقة الشرق الكبرى جان لوك ماركس إلى أنه "لم يلحظ خللا في الاجراءات" الأمنية حول سوق الميلاد يوم الاعتداء.

لكن العديد من السكان لم يكونوا مقتنعين بكيفية تمكن شكات من اختراق نقاط التفتيش مع مسدس وسكين استخدمهما لقتل اربعة أشخاص وجرح 12 آخرين.

وقالت ايملين البالغة 38 عاماً والتي تعمل في وسط المدينة "هذا الأمر لم يفاجئني". وأضافت "ترتدي معطفاً ثقيلاً وتضع شيئاً في أسفل حقيبتك. يمكنك إحضار ما تريد".

وتعيش فرنسا تحت تهديد إرهابي كبير منذ موجة الاعتداءات الجهادية التي قتل فيها 246 شخصا منذ 2015 بدون احتساب اطلاق النار في ستراسبورغ.

وقد صنفت السلطات شكات عام 2015 كمتطرف محتمل عندما كان في السجن.

إلا أن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي رفضت الانتقادات وقالت لراديو كلاسيك الجمعة "لا يمكن توقيف شخص فقط لاعتقادنا أنه قد يفعل شيئاً".

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