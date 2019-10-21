هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أكتوبر, 2019 10:55 م

تمثال جورج واشنطن أمام مبنى بورصة نيويورك في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2019 في وول ستريت بنيويورك

طلب أعضاء ديموقراطيون في الكونغرس الإثنين من السلطات الأميركية فتح تحقيق في أنشطة متعاملين في البورصة للاشتباه بأنهم اقدموا على استثمارات عن سابق معرفة بقرارات الرئيس دونالد ترامب.

وجاء هذا الطلب إثر نشر مجلّة "فانيتي فير" الخميس مقالة تفيد عن تداولات مشبوهة في الأسواق المالية على ارتباط بتصريحات أو قرارات لترامب أو لحكومته حول المفاوضات التجارية مع الصين أو مسائل أخرى جيوسياسية.

ووجه 14 عضوا في مجلس الشيوخ رسالة الإثنين إلى وزير العدل بيل بار ورئيس مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) رسالة أبدوا فيها مخاوف حيال "المكاسب غير النزيهة" التي قد يكون حققها بعض المتعاملين في البورصة نتيجة "امتيازهم في الاطلاع على معلومات غير متوافرة للعامة من شأنها أن تحرك الأسواق".

وأشاروا إلى "احتمال" أن تكون هذه المعلومات نقلتها "مصادر حكومية" وقد تكون ولدت أرباحا تصل إلى مليار دولار في البورصة.

وأنشأ محللو مصرف "جي بي مورغان تشيس" الأميركي مؤخرا مؤشرا لقياس انعكاس تغريدات ترامب على الأسواق المالية.

وأكدوا أنهم "وجدوا أدلة متينة" على أن التغريدات الرئاسية لها تأثير فعلي على الأسواق.

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