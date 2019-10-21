طلب أعضاء ديموقراطيون في الكونغرس الإثنين من السلطات الأميركية فتح تحقيق في أنشطة متعاملين في البورصة للاشتباه بأنهم اقدموا على استثمارات عن سابق معرفة بقرارات الرئيس دونالد ترامب.
وجاء هذا الطلب إثر نشر مجلّة "فانيتي فير" الخميس مقالة تفيد عن تداولات مشبوهة في الأسواق المالية على ارتباط بتصريحات أو قرارات لترامب أو لحكومته حول المفاوضات التجارية مع الصين أو مسائل أخرى جيوسياسية.
ووجه 14 عضوا في مجلس الشيوخ رسالة الإثنين إلى وزير العدل بيل بار ورئيس مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) رسالة أبدوا فيها مخاوف حيال "المكاسب غير النزيهة" التي قد يكون حققها بعض المتعاملين في البورصة نتيجة "امتيازهم في الاطلاع على معلومات غير متوافرة للعامة من شأنها أن تحرك الأسواق".
وأشاروا إلى "احتمال" أن تكون هذه المعلومات نقلتها "مصادر حكومية" وقد تكون ولدت أرباحا تصل إلى مليار دولار في البورصة.
وأنشأ محللو مصرف "جي بي مورغان تشيس" الأميركي مؤخرا مؤشرا لقياس انعكاس تغريدات ترامب على الأسواق المالية.
وأكدوا أنهم "وجدوا أدلة متينة" على أن التغريدات الرئاسية لها تأثير فعلي على الأسواق.