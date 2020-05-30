هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مايو, 2020 05:58 ص

الرئيس الارجنتيني ماوريسيو ماكري يلقي خطابا في الذكرى ال25 للهجوم على مركز للجمعيات اليهودية في بوينوس آيرس في 18 تموز/يوليو 2019

فتحت النيابة الفدرالية الأرجنتينية تحقيقا أوليا ضد الرئيس اليميني السابق ماوريسيو ماكري للاشتباه بأنه طلب التجسس على رؤساء شركات وموظفين وفنانين وشخصيات من المعارضة ومن أغلبيته خلال ولايته، حسبما أعلنت مصادر قضائية الجمعة.

ورفعت الشكوى كريستينا كامانيو التي كلفها الرئيس اليساري الحالي ألبرتو فرنانديز بإجراء تدقيق في عمل وكالة الاستخبارات الفدرالية لإعادة تنظيمها.

وأوضحت المصادر القضائية إن كامانيو تقول في شكواها إن "الرسائل الالكترونية لنحو مئة شخص تم التجسس عليها بدون أوامر من القضاء". وتمت مصادرة مواد معلوماتية من وكالة الاستخبارات الفدرالية وتسليمها إلى القضاء.

ووسع المدعي الفدرالي خورخي دي ليو تحقيقا أوليا بحق رئيس الاستخبارات حينذاك غوستافو أريباس وموظفين آخرين.

وبين الذين تم التجسس عليهم سفراء وصحافيون يعملون في قنوات تلفزيونية وقادة نقابيون ورجال أعمال ونواب وحكام ولايات، ليس فقط من المعارضة بل ومن الأغلبية حينذاك.

ويبدو أن عمليات التجسس هذه طالت أيضا موظفين قريبين من ماكري مثل مديرة مكتب مكافحة الفساد لاورا ألونسو.

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