هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2019 11:47 ص

صورة من الارشيف التقطت بتاريخ 12 آذار/مارس 2019 تظهر صورة لطائرة بوينغ 737 ماكس 8 على مبنى مصنع تابع لبيونغ في واشنطن

تحولت رحلة لطائرة من طراز "بيونغ 787-900" تابعة لشركة "يونايتد ايرلاينز" إلى أرخبيل كاليدونيا الجديدة الاثنين بعد ورود تقارير عن تصاعد الدخان من قمرة القيادة، وفق ما صرح مسؤول محلي لوكالة فرانس برس.

وهبطت الطائرة الأميركية التي كانت تقل 257 راكبا لدى توجهها من ملبورن في أستراليا إلى لوس أنجليس بسلام في مطار "لا توتوتا" في نوميا، عاصمة كاليدونيا الجديدة -- وهي من الأراضي التابعة لفرنسا في المحيط الهادئ.

وقال مسؤول من غرفة التجارة المحلية التي تدير المطار إن الركاب غادروا الطائرة "بهدوء" مضيفا "يبدو أنه كان هناك بعض الدخان يتصاعد من قمرة القيادة".

ودفع تحطم طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية أسفر عن مقتل 157 شخصا في 10 آذار/مارس شركات طيران ودول حول العالم لوقف تشغيل طائرات "بوينغ 737 ماكس8" ومنعها من التحليق في أجوائها.

وجاء ذلك بعد حادث تحطم طائرة "لايون إير" في إندونيسيا في تشرين الأول/أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 189 شخصا، ما أثار قلقا بشأن سلامة طائرات "بوينغ" من طراز "737 ماكس8".

وأفادت إذاعة "آر آر بي" المحلية أن حادثة الاثنين لم تتسبب بوقوع أي إصابات وأن جميع الركاب سيقضون ليلتهم في نوميا، الواقعة على بعد 2700 كلم شمال شرق ملبورن.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك