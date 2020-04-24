هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أبريل, 2020 02:32 م

عشرات الكراسي البلاستيكية مكدسة على شاطىء إيلات المقفر في 17 نيسان/أبريل 2020

صادقت الحكومة الإسرائيلية الجمعة على مزيد من التسهيلات وتخفيف القيود على المرافق الاقتصادية المعطلة جراء انتشار كوفيد 19 وسمحت بشروط باعادة فتح العديد من الاماكن التجارية بما فيها المطاعم ساعية لاعادة الاقتصاد تدريجيا إلى مساره.

وقررت الحكومة الجمعة السماح بفتح جميع الحوانيت التي تقع على الشوارع الرئيسية باستثناء الدكاكين التي تقع في المراكز التجارية الكبيرة.

وكذلك سمحت بفتح المطاعم شريطة عدم الجلوس فيها وأن تقتصر على بيع الوجبات. كما سمحت بفتح صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، ووضعت شروطا منها عدم التجمهر وتحديد عدد الزبائن فيها وتعقيم الامكنة ووضع الكمامات.

ويدخل تخفيف التدابير حيز التنفيذ مساء غد السبت .

وقال بيان صادر عن وزارة المالية ومكتب رئيس الحكومة "إن الحكومة صادقت صباح الجمعة على الخطة التي طرحها رئيس الوزراء ووزير المالية والتي تقضي بتقديم مساعدات موسعة لأصحاب المهن الحرة وللمصالح التجارية الصغيرة بقيمة 8 مليار شاقل (نحو 2,1 مليار يورو).

وقال مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية ووزارة الصحة في بيان مشترك ان "اجراءات التخفيف هذه ستكون سارية المفعول حتى 3 أيار/مايو".

أعلنت إسرائيل أول إصابة بكوفيد-19 يوم 21 شباط/فبراير، وسجلت أكثر من 14800 إصابة بينها 193 حالة وفاة.

وأفاد استطلاع للراي أن 60% من الإسرائيليين ينظرون بإيجابية للإجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو لاحتواء فيروس كورونا المستجد، لكن نفس النسبة نظرت بسلبية إلى عمله على إنقاذ اقتصاد البلاد.

وقبل ظهوركوفيد-19 كان الاقتصاد الإسرائيلي يشهد نمواً مع معدل بطالة بلغ في شباط /فبراير 3,4%. وبعد ازمة كورونا المستجد فقد مليون شخص عملهم وارتفع معدل البطالة إلى 25% الامر الذي ضغط على الحكومة ودفعها إلى تخفيف التدابير والقيود .

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