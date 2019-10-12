هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أكتوبر, 2019 01:38 م

مدنيون سوريون وأكراد يصلون الى تل تمر في محافظة الحسكة في 10 تشرين الاول/اكتوبر 2019.

تعض فاطمة العيسى بكل ما أوتيت من قوة على قطعة قماش لكبت صراخها من الوجع أثناء انهماك فريق طبي بعلاج جروح أصيبت فيها في قصف تركي يستهدف شمال شرق سوريا.

تدخل سيارات الإسعاف مسرعة إلى مستشفى تل تمر في شمال غرب مدينة الحسكة، محملة بالجرحى المدنيين او المقاتلين من قوات سوريا الديموقراطية، وتختلط أصوات صفاراتها بصراخ نساء يبحثن عن أبنائهن وبكاء أطفال خائفين.

تتمدد فاطمة (45 عاماً) على سرير بعدما أصيبت في قصف طال قريتها تل حلف في منطقة رأس العين (شمال الحسكة). تعض بشدة على قطعة القماش الوردية اللون وتئن من الوجع، فيما يحاول طبيب مداواة جرح أصيبت به في رأسها، وينظف ممرض إصابة في يدها.

في غرف أخرى، يستلقي مقاتلون مصابون من قوات سوريا الديموقراطية، ويتجمع حولهم أفراد من عائلاتهم وزملاء لهم. يخرج بعضهم من المستشفى على عكازات وآخرون جرى تضميد جروحهم.

يحمل أحدهم حقيبة عسكرية ويقول مفضلاً عدم ذكر اسمه "كنا في حي الصناعة (في رأس العين)، الاشتباكات قوية والطيران التركي لا يفارق الأجواء، اما المدفعيات والراجمات فلا تتوقف"، مضيفاً "أصيب واستشهد عدد من رفاقنا".

وفجأة تصل سيارة إسعاف أخرى، لكنها هذه المرة تقل جثة مقاتل من قوات سوريا الديموقراطية غطت الدماء بدلته العسكرية.

وتتركز الاشتباكات العنيفة في منطقتي رأس العين وتل أبيض (شمال الرقة) الحدوديتين، يرافقها قصف تركي مدفعي وجوي.

ومنذ بدء هجوم تركيا ومقاتلين سوريين موالين لها الأربعاء ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 28 مدنياً و74 مقاتلاً من قوات سوريا الديموقراطية، فضلاً عن سقوط عشرات الجرحى.

وفي الجهة التركية من الحدود، قتل منذ الخميس 18 مدنياً في قذائف اتهمت السلطات المقاتلين الأكراد، الذين تصنفهم مجموعة "إرهابية"، بإطلاقها.

وحذرت منظمة أطباء بلا حدود من الضغط على المستشفيات في شمال شرق سوريا جراء الهجوم، وقد جرى إغلاق مستشفى تدعمه في مدينة تل أبيض بسبب فرار أفراد الطاقم الطبي مع عائلاتهم.

وقالت المنظمة الجمعة "تعاني الخدمات الصحية في الأساس كي تلبّي احتياجات السكان، ومن المرجّح أن ينتج عن النزوح والإصابات المرتبطة بالقتال ضغوطاً إضافية على المستشفيات محدودة الموارد".

- "الكثير من الجرحى" -

وناشد الطبيب حسن في مستشفى تل تمر "كل المؤسسات الدولية المتخصصة في المجال الطبي لإرسال مساعدات عاجلة إلى مستشفيات شمال شرق سوريا"، مشدداً "هناك الكثير من الجرحى وإمكاناتنا محدودة".

ويتكرر المشهد نفسه في مستشفى في مدينة القامشلي (شمال شرق)، التي تعرضت بدورها لقصف مدفعي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى منذ يوم الأربعاء.

يستلقي جنكين مهدي (35 عاماً) على أحد الأسرة، إلى جانبه أقربائه، وقد غطت الضمادات البيضاء الجزء السفلي من جسده.

ويقول الرجل الملتحي باللغة الكردية لفرانس برس "لا أعلم إذا كانت قذيفة هاون أو مدفعية".

سقطت القذيفة الأولى الجمعة قرب منزل جيرانه، فذهب لتفقدهم، لكن "فجأة سقطت قذيفة ثانية، أصابتني"، وفق قوله.

ويضيف "لا أعلم ماذا حصل من بعدها، أخرجوا الشظايا من بطني وتقطعت شرايين في قدمي".

وتؤكد تركيا بدورها أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لعدم إلحاق الأضرار بالمدنيين. وتصر على مواصلة العملية العسكرية، التي دفعت بنحو مئة ألف شخص للنزوح وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وأفاد الهلال الاحمر الكردي السبت عن قصف طال نقطته الطبية جنوب رأس العين، ما أسفر عن إصابة سائق وتضرّر سيارات الإسعاف. وأشار إلى أنه "تم إخلاء النقطة" ولم يعد بوسعه الدخول إلى رأس العين لنقل المصابين.

ومنذ ما قبل الهجوم، حذرت منظمات دولية من كارثة إنسانية جديدة في سوريا، التي تشهد نزاعاً دامياً منذ العام 2011.

ينتظر جوان (34 عاماً) إلى جانب شقيقه جنكين الذي لم يتمكن من إكمال الحديث وقد وضع الأطباء له جهاز أوكسيجين يساعده على التنفس.

ويقول جوان "القصف طال المدنيين وليس مقاتلي وحدات حماية الشعب (الكردية). لم يكن هناك مقاتلون في المكان، الجميع كانوا مدنيين".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك