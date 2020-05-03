هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مايو, 2020 08:20 ص

شعار سوق المال السعودية (تداول) في 12 كانون الاول/ديسمبر 2019 في الرياض.

تراجعت الأسهم السعودية بحدة الأحد بعد يوم على تصريحات لوزير المالية السعودي قال فيها إنه سيتم اتخاذ "اجراءات صارمة" لمواجهة الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19.

وأغلقت سوق "تداول" السعودية تعاملاتها على انخفاض بنسبة 7,4 بالمئة. وتراجع سهم عملاق النفط السعودي "أرامكو" بنسبة 5,2 بالمئة عند الإغلاق في أول يوم من التداول هذا الأسبوع.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال في مقابلة مع تلفزيون "العربية" في وقت متأخر السبت إن "استدامة المالية العامة تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة قد تكون مؤلمة" لمواجهة التراجع الاقتصادي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط.

وبحسب الجدعان فإن بلاده قد تقترض نحو 60 مليار دولار لسد العجز الضخم في الميزانية.

وقالت شركة "جدوى للاستثمار" السعودية الخميس إنها تتوقع أن تقوم المملكة بتسجيل عجز قياسي في الميزانية لعام 2020 تبلغ قيمته 112 مليار دولار.

وفي نيسان/ابريل الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المملكة صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 2,3 في المئة. بينما قالت "كابيتال ايكونوميكس" للابحاث إن الانكماش سيكون بنسبة 5 بالمئة على الأقل.

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف قامت الجمعة بتغيير نظرتها المسقبلية للسعودية من مستقرة إلى سلبية، مع التأكيد على تصنيفها الائتماني عند "آي واحد".

وقالت الوكالة إن "النظرة المستقبلية السلبية تعكس تنامي المخاطر النزولية لقوة السعودية المالية نتيجة تغير الأسعار الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا".

وفي أسواق الخليج الأخرى، تراجع سوق دبي المالي بنسبة 4 بالمئة عند الإغلاق بينما تراجع سوق أبو ظبي 2,8%.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0,9 بالمئة، أما في الكويت، فأغلق مؤشر السوق الأول على تراجع بنسبة 2 بالمئة وتراجع مؤشر السوق العام 1,8 بالمئة.

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كلاً من البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، على النفط كمصدر رئيسي للايرادات العامة.

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