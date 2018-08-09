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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 07:36 ص 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 07:36

سجل الروبل تراجعا في 9 آب/أغسطس 2018 بعد فرض عقوبات أميركية جديدة على روسيا

تراجعت البورصة الروسية الخميس بعد فرض عقوبات أميركية جديدة على صلة بتسميم عميل مزدوج سابق بغاز نوفيتشوك في بريطانيا تسببت كذلك بهبوط الروبل إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ قرابة عامين.

وبعد تراجع سجل الأربعاء في إطار ترقب فرض عقوبات جديدة أدى الإعلان عنها إلى هبوط كبير في المؤشرين الرئيسيين في بورصة موسكو.

وتجاوز سعر الدولار 66 روبل صباح الخميس لأول مرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 في حين تجاوز اليورو 77 روبل لأول مرة منذ نيسان/ابريل.

وفقد مؤشر "ار تي اس" في بورصة موسكو 3,2% و"مويكس" 1,2% في حوالي الساعة 7,45 ت غ بسبب تراجع سعر أسهم شركة الطيران أيروفلوت شبه الحكومية بنسبة 10,59% بعد أن اعلنت إدارة ترامب أنها ستمنعها من تسيير رحلات إلى الولايات المتحدة وفق وسائل إعلام أميركية.

وفقد مصرف سبربنك العملاق شبه الحكومي 4,72%.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن العقوبات دون أن تكشف عن تفاصيلها رسميا لكنها ربطتها بتسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال بغاز نوفيتشوك للأعصاب في مطلع آذار/مارس في سالزبري.

وقال مسؤول أميركي في وزارة الخارجية للصحافيين طالبا عدم الكشف عن اسمه ان العقوبات تشمل حظر بيع روسيا تكنولوجيا "حساسة" كتلك المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية ومعدات المعايرة وهي تكنولوجيا كان يسمح ببيعها سابقاً كل حالة على حدة.

وقد تشمل هذه العقوبات، وفق المسؤول نفسه، صادرات بمئات الملايين من الدولارات إلى روسيا.

ولا يزال الاقتصاد الروسي يعاني من العقوبات الدولية التي فرضت على موسكو في 2014 اثر ضمها جزيرة القرم وكذلك بسبب انهيار أسعار النفط حينها.

وفي حين عادت روسيا إلى تسجيل نمو في 2017 بعد سنتين من الركود، فإنها لا تزال بعيدة عن أرقام النمو التي تحققت في أول ولايتين رئاسيتين لفلاديمير بوتين (2000 - 2008) بفضل ارتفاع أسعار النفط.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن واشنطن "تأكّدت في 6 آب/اغسطس من أنّ الحكومة الروسية استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية، في خرق للقوانين الدولية".

وأضافت أنه بموجب القانون الأميركي حول الأسلحة الكيميائية فإن هذا يستتبع فرض عقوبات اقتصادية تدخل حيز التنفيذ في 22 آب/أغسطس إذا لم يعترض عليها الكونغرس.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب