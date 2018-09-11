تراجع شعبية ماكرون 12 بالمئة صيف 2018 (استطلاع)
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متظاهرون يرفعون لافتات مناهضة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مدينة مرسيليا (جنوب) في 07 ايلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
تراجعت شعبية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بشكل كبير، بنسبة 12 بالمئة، في صيف 2018، بحسب استطلاع للرأي نشرت نتئجه الثلاثاء.
وكشف الاستطلاع الذي أجراه معهد "اودوكسا" أن سبعة من كل عشرة فرنسيين بات لديهم حكم سلبي على رئيس الدولة الذي حطم الرقم القياسي لجهة عدم الشعبية، إذ يعتبر 29 بالمئة فقط من الاشخاص الذين استطلعت آراؤهم انه "رئيس جيد".
وتراجعت شعبية ماكرون لدى مختلف فئات الراي العام وذلك اثر استقالة وزيرين يحظيان بشعبية (نيكولا اولو ولورا فليسل)، بحسب الاستطلاع الذي انجز لحساب مجلة الاكسبرس واذاعة فرنسا الدولية والصحافة المحلية.
من جهته خسر رئيس الوزراء ادوار فيليب خمس نقاط مقارنة باستطلاع سابق انجز نهاية حزيران/يونيو، وباتت التأييد له لا يتجاوز 35 بالمئة. وعبر 64 بالمئة (بزيادة 5 بالمئة) من الذين شاركوا في الاستطلاع عن آراء سلبية بشأنه.
وانجز هذا الاستطلاع الكترونيا في الخامس والسادس من ايلول/سبتمبر وشمل 1004 أشخاص تفوق أعمارهم 18 عاما، بحسب منهج الحصص مع هامش خطأ بين 1,4 و3,1 نقاط.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب