هذا المحتوى تم نشره يوم 20 فبراير, 2020 11:30 ص

رجل يضع قناعا طبيا قرب السفينة دايموند برينسس في مرفأ في يوكوهاما، الأربعاء 19 شباط/فبراير 2020

أعلنت الصين الخميس عن تراجع كبير في عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد معتبرة أنه مؤشر الى احتواء الوباء، لكن المخاوف تتصاعد في الخارج بعد الاعلان عن وفاتين في اليابان ووفاة في كوريا الجنوبية.

وارتفع عدد الوفيات في الصين إلى 2118 بعد وفاة 114 شخصا آخرين، لكن مسؤولي الصحة أفادوا عن أدنى عدد من الإصابات الجديدة في قرابة شهر، ويشمل ذلك مقاطعة هوباي بؤرة الوباء.

وأصيب أكثر من 74 ألف شخص في الصين ومئات آخرون في قرابة 25 دولة.

ووصل عدد الوفيات خارج الصين القارية الى 11 شخصا.

وارتفع عدد الوفيات في اليابان الى ثلاث بعد وفاة رجل وامرأة في الثمانينات من العمر على متن سفينة تخضع لحجر صحي، فيما تتصاعد المخاوف بشأن ركاب اخرين نزلوا من سفينة "ديموند برنسس" بعد تأكد اصابتهم بالمرض.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن اول وفاة بالمرض، وتضاعف عدد المصابين في البلاد تقريبا الخميس الى 104 شخص، بينهم 15 في مستشفى في مدينة دايغو حيث توفي رجل.

ونصح رئيس بلدية المدينة، رابع اكبر مدن البلاد يبلغ عدد سكانها 2,5 مليون شخص، السكان بالبقاء داخل منازلهم، بينما فرض قادة قاعدة عسكرية كبيرة في المنطقة، قيودا على الدخول اليها.

واعلنت ايران عن وفاة شخصين الأربعاء، في اولى وفيات في منطقة الشرق الأوسط. وتأكدت وفيات بالمرض في فرنسا والفيليبين وتايوان وهونغ كونغ.

وقال مسؤولون صينيون هذا الأسبوع إن جهودهم الكبيرة ومنها عزل عشرات ملايين الأشخاص في هوباي وفرض قيود على الحركة في مدن أخرى في أنحاء البلاد بدأت تؤتي ثمارها.

وقال وزير الخارجية وانغ يي في لاوس خلال اجتماع خصص لمناقشة الفيروس مع نظرائه من دول جنوب شرق آسيا إن "النتائج تظهر أن جهودنا للسيطرة (على الوباء) تنجح"، لافتا إلى الأرقام الجديدة.

- الأزمة لم تنته بعد-

رغم الاعلان عن أكثر من 600 إصابة جديدة بالفيروس في ووهان، إلا أن هذه أدنى حصيلة يومية منذ أواخر كانون الثاني/يناير، وبتراجع كبير عن حصيلة اليوم السابق وهي 1749 إصابة.

وقال وانغ "في هوباي، وخصوصا في ووهان، الوضع يتحسن بشكل كبير".

وبهذا يسجل عدد الإصابات على مستوى البلاد تراجعا لليوم الثالث على التوالي.

إلا أن مسؤولا في فريق الحكومة المركزية الذي يتعامل مع انتشار الفيروس قال ان الوباء لا يزال "خطيرا جدا".

وفرضت السلطات الصينية حجرا على ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، في 23 كانون الثاني/يناير وسارعت إلى إغلاق كافة أنحاء هوباي في الأيام التي تلت.

ونفذت سلطات المدينة هذا الأسبوع عمليات بحث في المنازل استمرت ثلاثة أيام بحثا عن مرضى محتملين، فيما حذر مسؤول الحزب الشيوعي في المدينة من أن المسؤولين "سيخضعون للمساءلة" في حال لم يتمكنوا من رصد اصابات مؤكدة.

أما المدن البعيدة عن بؤرة الفيروس فقد حصرت عدد الأشخاص الذين يمكنهم مغادرة منازلهم لشراء الحاجيات من المتاجر، فيما عزلت قرى نفسها ومنعت دخول غرباء.

وقال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط ريتشارد برينان إن الصين تحقق "تقدما كبيرا خلال فترة قصيرة" لكنه حذر من أن الأزمة لم تنته بعد.

وقال برينان في مؤتمر صحافي في القاهرة "الامور مشجعة جدا لكن من المبكر جدا القول إنه تمت السيطرة على الفيروس".

- "فوضى" عزل السفينة -

فيما تشيد الصين بالتقدم الذي أحرزته في مكافحتها لكوفيد-10، تواجه الحكومة اليابانية انتقادات بسبب إجراءات فرض حجر على السفينة السياحية ديموند برينسس.

والسفينة الضخمة الراسية في يوكوهاما تعد أكبر بؤرة للفيروس خارج الصين، مع تأكيد 634 إصابة بين الركاب والطاقم بعد تشخيص 13 مصابا اخرين الخميس، بحسب وزارة الصحة اليابانية.

الا ان مغادرة الركاب للسفينة تستمر بعد أن جاءت نتائج فحوصهم سلبية بدون ظهور أعراض خلال فترة الحجر الصحي التي استمرت 14 يوما. ومن المتوقع أن تتواصل إجراءات إنزال الركاب ثلاثة أيام على الأقل.

وغادر مزيد من الركاب السفينة الخميس، ونقلوا في حافلات صفراء إلى محطات ومطارات.

لكن لا تزال تُطرح تساؤلات حول حكمة قرار السماح لركاب سابقين بالتنقل بحرية في مدن يابانية مكتظة، حتى ولو كانت نتائج فحوصهم سلبية.

وندد خبير في الأمراض المعدية بجامعة كوبي باجراءات حجر "فوضوية تماما" على السفينة في انتقاد قلما صدر عن أكاديمي ياباني.

وقال كنتارو ايوتا في تسجيلات فيديو ما لبث أن حذفها "السفينة السياحية لم تكن مهيأة لاحتواء الوباء".

وأكدت وزارة الصحة اليابانية أنها أجرت "مشاورات بشأن الاجراءات الملائمة للسيطرة على الفيروس في السفينة" مع خبراء واتخذت سلسلة من التدابير.

واعلنت كوريا الجنوبية عن 51 حالة اصابة جديدة، أكثر من 40 منها في منطقة تتركز في كنيسة شينتشيونجي، التي تتهم بأنها طائفة.

وجاءت الاصابات على ما يبدو من امرأة (61 عاما) اصيبت في البداية بحمى في 10 شباط/فبراير قبل ان يتم تشخصيها.

ويعتقد أنها رفضت مرتين الخضوع لفحوص فيروس كورونا المستجد بذريعة أنها لم تسافر إلى الخارج، وحضرت أربعة اجتماعات دينية على الأقل قبل أن يتم تشخيصها بالفيروس.

وتحقق السلطات في ما اذا كانت زارت المستشفى الذي اصيب فيه مريض بالفيروس وتوفي لاحقا. وتبين ان نحو 15 شخصا اخرين اصيبوا بالفيروس.

وتم تشخيص ستيني في مقاطعة غييونغسانغ الشمالية المجاورة بالفيروس بعد وفاته الاربعاء لاصابته بذات الرئة، بحسب السلطات.

وفي اوكرانيا احتج العشرات الخميس امام مستشفى في وسط اوكرانيا واشتبك بعضهم لفترة وجيزة مع الشرطة بسبب خطط حجر اشخاص تم اخلاؤهم من الصين.

وجرى الاحتجاج في منطقة بولتافا وسط البلاد بعد أن أعادت كييف عشرات من المواطنين والاجانب من الصين، ودعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي ابناء وطنه الى اظهار التضامن.

ووصلت طائرة تحمل 45 اوكرانيا و27 اجنبيا من مدينة ووهان الصينية الخميس الى مدينة خاركيف شرق البلاد.

وقالت وزارة الداخلية الاوكرانية انه سيتم احتجاز جميع الركاب مدة 14 يوما في منشأة نوفي سانزهاري الطبية في منطقة بولتافا المجاورة.

وأعلنت وزارة الصحة انه لم تتأكد اصابة أي من الركاب بالمرض.

بورز-لوت/غد.اش/ب ق

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