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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 سبتمبر, 2018 02:01 م 20 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:01

صورة التقطت من الجو لزورق يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق قبل أن ينقذهم الحرس المدني الإسباني وطواقم وكالة إغاثة في 8 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)