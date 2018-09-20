ترامب اقترح بناء جدار على طول الصحراء الكبرى لقطع الطريق امام المهاجرين (مدريد)
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صورة التقطت من الجو لزورق يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق قبل أن ينقذهم الحرس المدني الإسباني وطواقم وكالة إغاثة في 8 أيلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
كشف وزير الخارجية الإسباني أن الرئيس الأميركي اقترح بناء جدار على طول حدود الصحراء الكبرى للحد من وصول المهاجرين القادمين من بلدان افريقيا جنوب الصحراء، على غرار ما يعتزم القيام به مع المكسيك.
وقال جوزيب بوريل في اجتماع هذا الاسبوع بحسب شريط مصور نشرته وسائل اعلام اسبانية ان "إغلاق المرافئ ليس حلا ولا بناء جدار على طول الصحراء الكبرى مثلما اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليّ اخيرا".
ونقل بوريل عن ترامب قوله "+ببساطة، شيدوا جدارا على حدود الصحراء الكبرى+"، فرد عليه "ولكن هل تعلم كم هي كبيرة الصحراء الكبرى؟" من دون تفاصيل اضافية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يجري قادة اوروبا مباحثات في سالزبورغ في النمسا تتناول كيفية التعاطي مع ازمة الهجرة واللاجئين.
وباتت إسبانيا في صلب هذه الازمة بعدما تحولت البوابة الاولى لدخول المهاجرين الوافدين لاوروبا بحرا او برا من افريقيا.
ويعبر غالبية هؤلاء المهاجرين الصحراء للوصول الى المغرب ومنه لإسبانيا عبر البحر المتوسط في رحلات محفوفة بالمخاطر، او عبر تسلق الأسلاك الشائكة المرتفعة لدخول جيبي سبتة ومليلية الاسبانيين في شمال المغرب.
واقترح ترامب تشييد جدار على الحدود الاميركية المكسيكية الممتدة على طول 3,200 كلم ما سيكلف نحو 20 مليار دولار بحسب بعض التقديرات.
وتمتد الصحراء الكبرى عبر شمال افريقيا برمتها من البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الاطلسي غربا بطول حوالى خمسة الاف كلم.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب