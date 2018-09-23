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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 سبتمبر, 2018 12:13 ص 24 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 00:13

مروحية الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهبط في مانهاتن بنيويورك الاحد 23 ايلول/سبتمبر 2018

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في نيويورك قُبيل بدء اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويستقبل مقر الأمم المتحدة الذي حولته الشرطة إلى حصن في شرق مانهاتن، وصول رؤساء زهاء 130 دولة وحكومة بزيادة عن عدد المشاركين العام الماضي ، وأربعة نواب رؤساء ووزراء خارجية أكثر من أربعين بلدا.

وقبل اللقاء كتب ترامب على تويتر "أنا ذاهب إلى نيويورك سأكون مع رئيس الوزراء الياباني آبي هذا المساء. سأتحدث عن (الملفَين) العسكري والتجاري. لقد فعلنا الكثير لمساعدة اليابان، نودّ أن نرى مزيدًا من العلاقات التبادلية. الأمر سينجح!". وحطت مروحية ترامب في شارع وول ستريت حوالى الساعة 5,45 بعد الظهر (21,45 ت غ).

وبعد عشاء مع ترامب في برج ترامب في نيويورك قال آبي للصحافيين إنهما ناقشا ملف كوريا الشمالية ولا سيما مسالة خطف مواطنين يابانيين إضافة إلى العلاقات الأميركية اليابانية والدولية في "أجواء حارة كالمعتاد".

وقال آبي "في ما يتعلق بكوريا الشمالية اتفقنا على تعزيز الزخم الذي حققته القمة التاريخية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سنغافورة في حزيران/يونيو والتعاون بشكل وثيق ومتين في التوصل لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

ويتوقع أن يهيمن موضوعا كوريا الشمالية وإيران على أعمال الجمعية.

وبعد تحسين علاقاته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والانسحاب من الملف النووي الإيراني، يلقي ترامب كلمته الثلاثاء أمام الجمعية.

والأربعاء سيترأس للمرة الأولى اجتماعا لمجلس الأمن حول منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وسيغيب عن الجمعية العامة الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ، وبالتالي لن يشاركا في الجلسة حول منع انتشار أسلحة الدمار الشامل التي سيتم خلالها التطرق الى ملفات سوريا وكوريا الشمالية وقضية تسميم جاسوس روسي سابق في المملكة المتحدة.

وكغيره من الرؤساء الأميركيين الذين سبقوه، سيترأس ترامب اجتماعا لرؤساء الدول والحكومات مع التركيز على إيران، العدوة اللدودة لواشنطن التي تتهمها بزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب