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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 سبتمبر, 2018 01:01 م 24 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:01

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب بعيد وصوله الى نيويورك الاثنين، أن لقاء ثانيا سيجمعه قريبا بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، مبديا تفاؤله حيال الملف النووي الكوري الشمالي.

وبعد عام من خطابه العنيف في مقر المنظمة الدولية، الذي هدد فيه "بتدمير" هذا البلد المعزول "كليا"، دافع ترامب عن تبدل موقفه.

وقال للصحافيين في الامم المتحدة "يبدو أننا سنعقد قمة ثانية قريبا" مضيفا "كما تعلمون كتب كيم جونغ اون رسالة، رسالة جميلة، طلب فيها عقد لقاء ثان وسنقوم بذلك".

وينتظر وصول 130 رئيس دولة وحكومة إلى نيويورك هذا الأسبوع.

- "القدرة الكبيرة" للامم المتحدة -

وفي مداخلة مقتضبة تناول فيها مكافحة المخدرات، اشاد ترامب ب"القدرة الكبيرة" التي تتمتع بها المنظمة الدولية لتحقيق هذا الامر، مضيفا ان "هذه القدرة تتحق ببطء ولكن بثقة".

وكان ترامب سخر مرارا من الامم المتحدة واصفا اياها بانها "ناد يتجمع فيه الناس ويثرثرون ويمضون وقتا جيدا".

وقبل خطابه صباح الثلاثاء، يعقد ترامب سلسلة من اللقاءات الثنائية، مع عدد من القادة بينهم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي.

وسيتابع المراقبون بدقة لقاءه مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن الذي اجتمع مؤخرا بالزعيم الكوري الشمالي.

والسؤال الأساسي يتعلق بمعرفة متى وأين سيعقد اللقاء المقبل بين ترامب وكيم، بعد قمتهما التاريخية في سنغافورة في حزيران/يونيو.

ويؤكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الإدارة الأميركية تسير "على الطريق الصحيح". وقد صرح الأحد لقناة "فوكس نيوز" "لدينا أمل كبير في أن نتوصل إلى نتيجة وسيكون ذلك تقدما للعالم أجمع".

وسيترأس وزير الخارجية الأميركي الخميس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي يهدف إلى رأب الصدع في الأسرة الدولية بعد الاتهامات "بالغش" و"الكذب" المتبادلة بين روسيا والولايات المتحدة حول تطبيق العقوبات ضد بيونغ يانغ.

ويحلم الرئيس الأميركي، الوحيد الذي التقى أحد أفراد عائلة كيم التي تحكم كوريا الشمالية بلا منازع منذ 1948، في أن يحقق النجاح حيث فشل كل الرؤساء السابقين.

لكن عددا من المحللين يشيرون إلى غياب تقدم على الرغم من تأكيد الرئيس الأميركي على نجاحاته.

ويرى مايك غرين من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن "القمة بين مون وكيم لم تحقق أكثر من المحافظة على جو ملائم للإعداد للقمة المقبلة مع ترامب".

منذ بداياته العام الماضي عندما عرض في خطاب استمر 41 دقيقة رؤيته "لأميركا أولا"، أثار ترامب غضب دول عدة بينها عدد من حلفاء الولايات المتحدة.

وقد شن حربا تجارية ضد الصين، لكنه استهدف أيضا كندا واليابان وأوروبا بدرجات متفاوتة في اجراءاته المتعلقة بالمبادلات.

- لقاء مع روحاني؟ -

وكما يحدث في هذا التجمع الدبلوماسي الكبير في نيويورك، قد تعقد لقاءات عفوية أو منظمة في اللحظة لأخيرة.

هل سيصادف ترامب الذي يشدد على قدرته في المباغتة وتجاوز الأعراف، في الأيام الثلاثة المقبلة الرئيس الإيراني حسن روحاني؟

لم يستبعد البيت الأبيض بشكل نهائي هذا اللقاء الذي يبدو مع ذلك غير مرجح في أجواء التوتر الشديد بين البلدين منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وقال الرئيس الإيراني في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، "عرض إجراء محادثات مباشرة مع إيران الذي قدمه ترامب ليس نزيها ولا صادقا"، مدينا "اللائحة الطويلة لشروط مسبقة مهينة".

وتأمل واشنطن في أن يمنع اتفاق مقبل انتشار صواريخ بالستية أو تطوير صواريخ تتمتع بقدرات نووية، ووضع حد لسلوك طهران في المنطقة الذي تعتبر أنه "خبيث ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب