هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يناير, 2020 05:29 م

قوات الأمن المكسيكية في دورية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في تيخوانا باخا في المكسيك في 18 ايلول/سبتمبر 2019

أعلن البيت الأبيض الخميس أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب ستحدّ من منح تأشيرات دخول للحوامل اللواتي تشتبه في أنهنّ يردن السفر إلى الولايات المتحدة بقصد ولادة أطفالهن في هذا البلد من أجل حصولهم تلقائياً على الجنسية.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان إنّه "اعتباراً من 24 كانون الثاني/يناير لن تصدر وزارة الخارجية تأشيرات زيارة مؤقتة للأجانب الراغبين بالدخول إلى الولايات المتحدة من أجل +سياحة الولادات+" التي ازدهرت أخيراً كون الأطفال الذين يولدون على الأراضي الأميركية يحصلون تلقائياً على جنسية هذا البلد.

وأوضح البيان أن القيود الجديد ستطال "النساء اللواتي يسافرن إلى الولايات المتحدة من أجل أن يلدن على الأراضي الأميركية كي يحصل أطفالهن بصورة تلقائية ودائمة على الجنسية الأميركية".

ولفت البيت الأبيض في بيانه إلى أنّ "هذا التغيير التنظيمي ضروري لتعزيز الأمن" و"نظام الهجرة الأميركي" و"سلامة الجنسية الأميركية".

وشدّد البيان على أنّ "صناعة سياحة الولادات" تهدّد بإلقاء "عبء" على كاهل المستشفيات في البلاد، ناهيك عن أنّها "تغذّي النشاط الإجرامي".

ونبّه البيت الأبيض إلى أنّ "وضع حدّ لهذه الثغرات الفاضحة" في النظام الأميركي "سيتيح مكافحة هذه الانتهاكات المزمنة وفي نهاية المطاف حماية الولايات المتحدة"، فضلاً عن أنّه يتيح الحفاظ على أموال "دافعي الضرائب الأميركيين".

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