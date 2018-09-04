ترامب سيدعو إلى مؤتمر حول إيران في الأمم المتحدة أواخر أيلول/سبتمبر
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ترامب يتحدث الى عناصر جهاز الامن خارج البيت الابيض الاثنين في الثالث من ايلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلى الثلاثاء إن دونالد ترامب الرئيس الحالي لمجلس الامن الدولي سيدعو في نهاية أيلول/سبتمبر الجاري الى عقد اجتماع لرؤساء الدول والحكومات حول ايران.
ومن المقرر عقد الاجتماع اثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أيلول/سبتمبر، لكن روسيا أبدت تحفظات حيال ذلك.
وردا على سؤال في مؤتمر صحافي عن مشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني في الاجتماع، أجابت هايلي إن ذلك سيكون "من حقه".
وقالت "من الصعب العثور على مكان (في العالم) حيث لا تخوض إيران نزاعاً. يجب على إيران أن تفهم أن العالم يراقب" أنشطتها.
وتابعت "نحن لا نبحث عن نتيجة ملموسة" في هذا الاجتماع حول إيران، موحية ضمناً الى نشر إعلان مشترك أو إجراء محدّد من قبل مجلس الأمن.
وأوضحت أن الولايات المتحدة تسعى فقط إلى إظهار "ما تفعله إيران في العالم".
ومنذ تولّي الرئيس ترامب منصبه مطلع عام 2017 باتت إيران العدوّ اللدود لواشنطن.
في اجتماع صباح اليوم الثلاثاء في مجلس الأمن، احتجّت روسيا على عقد الاجتماع حول إيران. وأكّدت ضرورة الحديث خلال الاجتماع، في حال انعقاده، عن تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي لاحتواء طموحات طهران النووية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب