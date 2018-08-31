ترامب سيزور فرنسا وإيرلندا والأرجنتين وكولومبيا ويكلّف نائبه تمثيله في آبيك وآسيان
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الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 29 آب/أغسطس 2018(afp_tickers)
أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيشارك في باريس في 11 تشرين الثاني/نوفمبر في إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، في جولة ستقوده أيضاً إلى إيرلندا.
وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر سيشارك ترامب في قمة مجموعة العشرين في بوينوس إيرس، في رحلة ستقوده أيضاً إلى كولومبيا.
وخلافاً للعام الماضي سيغيب الرئيس الأميركي هذا العام عن قمتي آبيك وآسيان المقررتين في تشرين الثاني/نوفمبر واللتين سيمثّله فيهما نائبه مايك بنس.
وبحسب الرئاسة الأميركية فقد انتدب ترامب نائبه لتمثيله في كل من اجتماع منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المقرر في سنغافورة بين 11 و15 تشرين الثاني/نوفمبر وكذلك في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) الذي سيجري في بابوازيا-غينيا الجديدة بين 12 و18 تشرين الثاني/نوفمبر.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب