هذا المحتوى تم نشره يوم 15 نوفمبر, 2019 01:45 م

ترامب خلال كلمة القاها بمناسبة يوم المحاربين القدامى في نيويورك في 11تشرين الثاني/نوفمبر 2019

يزور الرئيس الاميركي دونالد ترامب مطلع كانون الاول/ديسمبر لندن للمشاركة في قمة الحلف الاطلسي وستستقبله الملكة اليزابيث الثانية، بحسب ما أعلن البيت الابيض الجمعة.

وسيكون ترامب بذلك في المملكة المتحدة في الايام الاخيرة من حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 12 كانون الاول/ديسمبر والحاسمة في ملف بريكست. وتعقد قمة الحلف الاطلسي يومي 3 و4 كانون الاول/ديسمبر قرب لندن وتتزامن مع الذكرى السبعين لتاسيس الحلف.

لا يخفي ترامب دعمه رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون الذي وعده باتفاق تجاري "رائع" بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي رغم تحفظاته الاخيرة حيال تفاصيل اتفاق الطلاق بوساطة "صديقه" مع بروكسل.

في مطلع حزيران/يونيو، كان الرئيس الجمهوري في لندن وسط مرحلة حاسمة من السياسة البريطانية قبل استقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي مباشرة.وانتهز فرصة الزيارة للقاء المرشحين وجونسون في المقدمة.

خلال قمة حف الاطلسي، ينبغي على الرئيس الأميركي بحسب البيت الأبيض، أن يشيد ب"التقدم غير المسبوق الذي أحرزه الحلف لتقاسم العبء المالي بشكل أفضل، مع أكثر من مئة مليار دولار من الإنفاق الدفاعي الجديد منذ العام 2016".

يعتقد ترامب أن هذا حدث نتيجة لإصراره على مطالبة الدول الغربية الأخرى بالمساهمة أكثر، الأمر الذي ادى الى توتر خصوصا مع ألمانيا التي تعتبرها واشنطن متلكئة في قضية الجهد العسكري.

وتابعت الرئاسة الأميركية في بيان "بعد مرور سبعين عامًا على تأسيسه، يظل الاطلسي التحالف الذي يتمتع بأكبر عدد من النجاحات في التاريخ ما يضمن أمن ورخاء وحرية دوله".

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