ترامب سيعيّن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية سفيرة بالأمم المتحدة (اعلام)

هذا المحتوى تم نشره يوم 07 ديسمبر, 2018 02:56 ص

أفادت وسائل إعلام أميركية عدّة الخميس بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيُعلن تعيين المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت، الصحافية السابقة في قناة "فوكس نيوز"، سفيرةً للولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين اثنين طلبا عدم ذكر اسميهما أنّ هذا التعيين قد يُعلن الجمعة.

وستحلّ ناورت في هذا المنصب مكان نيكي هايلي السفيرة الأميركية الحالية في الأمم المتحدة والتي أعلنت في أوائل تشرين الأول/أكتوبر المنصرم استقالتها على نحو مفاجئ.

والشهر الماضي قال ترامب إنّه ينظر "على نحو جاد" بتعيين ناورت في هذا المنصب، مضيفا أمام وسائل الإعلام "هي ممتازة. إنها إلى جانبنا منذ فترة طويلة. إنها تدعمنا منذ وقت طويل".

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