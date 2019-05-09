هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مايو, 2019 08:03 م

وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان خلال مؤتمر صحافي في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل عقب اجتماع للحلف على مستوى وزراء الدفاع في 14 شباط/فبراير 2019.

أعلن البيت الأبيض الخميس أنّ باتريك شاناهان الذي يرأس البنتاغون بالوكالة منذ مطلع العام سيعيّنه الرئيس دونالد ترامب وزيراً أصيلاً للدفاع.

وشاناهان (56 عاماً)، نائب وزير الدفاع في عهد الوزير السابق جيم ماتيس، عيّنه ترامب وزيراً بالوكالة بعد الاستقالة المدوية التي تقدّم بها في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2018 ماتيس بسبب خلافات عميقة بينه وبين ترامب، ولا سيّما بسبب قرار الرئيس سحب القوات الأميركية من سوريا.

وينبغي أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيين شاناهان في منصبه الجديد كي يصبح وزيراً أصيلاً للدفاع.

وشاناهان الذي لم يخدم يوماً في الجيش، أمضى القسم الأكبر من حياته المهنية في مجموعة بوينغ لصناعة الطيران.

وقالت سارة ساندرز، المتحدّثة باسم البيت الأبيض، "أثبت الوزير بالوكالة خلال الأشهر القليلة الماضية أنّه أكثر من مؤهّل لقيادة وزارة الدفاع وهو سيواصل القيام بعمل رائع".

أما شاناهان الذي قال إنّ هذا التعيين "يشرفّه"، فشدّد على أنّه مصمّم على مواصلة تحديث الجيش الأميركي.

وخلال مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين شاناهان نائباً لوزير الدفاع، هاجم السناتور الجمهوري الراحل جون ماكين، الذي كان يرأس لجنة القوّات المسلّحة، أوجه القصور الدبلوماسية التي رصدها عند الموظف السابق في بوينغ.

وقال يومها ماكين، أسير الحرب السابق، إن افتقار بعض ردود شاناهان إلى الدقة كان "بمثابة إهانة تقريباً".

وأضاف أنّ تعيين مسؤول تنفيذي سابق في بوينغ نائباً لوزير الدفاع هو بمثابة "جلب ثعلب إلى قنّ دجاج".

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك