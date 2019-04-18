هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أبريل, 2019 01:47 ص

ولي عهد اليابان ناروهيتو في مقره في طوكيو 17 شباط/فبراير

أعلن البيت الأبيض الخميس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا سيكونان أول زائرين رسميين لليابان يلتقيان بولي العهد ناروهيتو بعد ان يتم تنصيبه امبراطورا.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان ان ترامب سيتوجه الى اليابان في 25 ايار/مايو ليكون "أول ضيف رسمي أجنبي" بعد جلوس الامبراطور ناروهيتو على العرش الامبراطوري في الاول من ايار/مايو.

وسيعقد ترامب ايضا محادثات مع رئيس الوزراء شينزو آبي الذي سيقوم ايضا بزيارة الى واشنطن أواخر الشهر الجاري.

واضافت ساندرز "اللقاء بين ترامب ورئيس الوزراء آبي سيعيد التأكيد على التحالف الأميركي الياباني كحجر زاوية للسلام والاستقرار والرخاء" في منطقة المحيط الهادي وحول العالم.

وسيعود ترامب الى اليابان في حزيران/يونيو لحضور قمة مجموعة العشرين في اوساكا.

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