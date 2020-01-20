هذا المحتوى تم نشره يوم 20 يناير, 2020 07:53 م

ترامب اثناء لقاء في مدينة اوستن في ولاية تكساس الاحد في 19 كانون الثاني/يناير 2020

يلتقي الرئيس الاميركي دونالد ترامب على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي نظيره العراقي برهم صالح ورئيس اقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني.

ويجري ترامب ايضا محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ورئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لايين والرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروغا، وفق ما افاد البيت الابيض الاثنين.

ويغادر ترامب واشنطن مساء الاثنين متوجها الى دافوس في زيارة تستمر يومين، فيما تبدأ الثلاثاء في واشنطن محاكمته امام مجلس الشيوخ سعيا الى عزله.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق منذ اغتيال واشنطن الجنرال الايراني قاسم سليماني في الثالث من كانون الثاني/يناير قرب مطار بغداد.

وعلى الاثر، طالب البرلمان العراقي الحكومة بان تطلب سحب 5200 جندي اميركي ينتشرون في البلاد في اطار التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية.

ويبحث ترامب مع خان امكانات وقف اطلاق النار وتوقيع اتفاق سلام مع متمردي طالبان.

وعرضت طالبان اخيرا على الاميركيين وقفا موقتا لاطلاق النار ما قد يؤدي الى احراز تقدم في المفاوضات.

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