هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 23 سبتمبر, 2018 09:58 ص 23 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:58

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تجمع في سبرينغفيلد بولاية ميزوري في 21 أيلول/سبتمبر 2018

من القبضة الحديدية مع إيران إلى الليونة حيال كوريا الشمالية، تنتظر الجمعية العامة للأمم المتحدة للسنة الثانية الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع في نيويورك ببعض القلق لدى خصومه وحلفائه عل حد سواء.

وتقول مصادر في مقر الأمم المتحدة إنه بوجود مجلس أمن "منقسم اليوم أكثر من أي وقت مضى" ترأسه الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، "ليس لدى أحد أي فكرة" عما سيفعله أو سيقوله الرئيس الأميركي الذي لا يمكن التكهن بتصرفاته.

وكان ترامب وعد العام الماضي "بتدمير" كوريا الشمالية "كليا" في حال نفذت بيونغ يانغ هجوما ما.

لكن التقارب المذهل بين البلدين المتعاديين لم يسفر حتى الآن عن تقدم على طريق إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي إن "خطوات صغيرة" تتحقق "في الاتجاه الصحيح".

وسيترأس وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس اجتماعا لمجلس الأمن الدولي من أجل رأب الصدع في الأسرة الدولية بعد الاتهامات المتبادلة "بالغش" والكذب" بين الأميركيين والروس بشأن تطبيق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وكان اعلن هذا الأسبوع إنه يريد العودة قريبا إلى بيونغ يانغ تمهيدا لقمة ثانية اصبحت أكثر احتمالا بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وبالنسبة لايران، قال مصدر في محيط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيكون حاضرا في نيويورك "لا نتوقع مصالحة كبرى بين الرئيسين الأميركي والإيراني" حسن روحاني. وأضاف "طالما أنه ليست هناك إرادة لبدء الحوار من الجانبين، لا يمكننا أن نفرض ذلك".

وقال بومبيو لتلفزيون "ان.بي.سي" الاحد ان ترامب "اعلن بكل وضوح أنه مستعد للتحدث مع الجميع" بمن فيهم قادة ايران "اذا كان هناك حوار بناء".

الا أن الرئيس الإيراني حسن روحاني كتب في مقال في واشنطن بوست قبل ان يتوجه إلى نيويورك أن "عرض ترامب للمحادثات المباشرة مع إيران ليس صادقا ولا نزيها" منددا ب "لائحة طويلة من الشروط المسبقة المهينة" وضعتها واشنطن.

وتؤكد الولايات المتحدة التي ترغب في عقد اتفاقية مع إيران تشمل النووي والصواريخ البالستية، استعدادها للقاء مسؤولين إيرانيين، لكن طهران ترفض ذلك حتى الآن.

وقالت نيكي هايلي إن مجلس الأمن الدولي "سيثير اهتماما لا سابق له". وكغيره من الرؤساء الأميركيين الذين سبقوه، سيترأس ترامب اجتماعا لرؤساء الدول والحكومات مع التركيز على إيران، العدوة اللدودة لواشنطن التي تتهمها بزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

- "تغيير العالم" -

وسيغيب عن الجمعية العامة الرئيسان الروسي والصيني، وبالتالي لن يشاركا في الجلسة حول عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل التي ستسمح بالتطرق الى ملفات سوريا وكوريا الشمالية وتسمم جواسيس روس سابقين في المملكة المتحدة.

وتمارس الولايات المتحدة "استراتيجية ضغوط قصوى" على إيران، لكن الأوروبيين يتساءلون عن "البرنامج الزمني والهدف الحقيقي وعبر أي حوافز؟"، مشتبهين بأن واشنطن تريد تغييرا في النظام الإيراني.

وقالت هايلي لشبكة "سي ان ان" الأحد "لا نسعى إلى تغيير النظام في إيران أو أي مكان آخر". وأضافت "لا نسعى سوى إلى حماية الأميركيين وحلفائنا"، منددة ب"كل هجوم إرهابي في أي مكان".

وخلال اجتماع الأربعاء سيتم التطرق إلى الاتفاق النووي الذي تم توقيعه مع إيران في 2015 وما زال الأوروبيون يعملون من أجل إنقاذه وحماية مصالحهم الاقتصادية.

وينتظر مقر الأمم المتحدة الذي حولته الشرطة إلى حصن في شرق مانهاتن، وأمينها العام، وصول رؤساء حوالى 130 دولة وحكومة - عدد أكبر من العام الماضي -، وأربعة نواب رؤساء ووزراء خارجية أكثر من أربعين بلدا.

وسيتم خلال أسبوع إلقاء كلمات - خطاب لكل من الدول ال193 الأعضاء في الأمم المتحدة - ستطرح خلالها قضايا وحوادث من كل الأنواع، من الدفاع عن التعليم إلى مكافحة معاداة السامية والبلاستيك الذي يسبب التلوث والسل.... كما ستتم إزاحة الستار عن تمثال لرئيس جنوب إفريقيا الراحل نلسون مانديلا، وإلقاء خطاب كوبي في كنيسة وعرض لفرقة لموسيقى البوب.

وسيشكل المناخ الذي يعتبره بعض القادة التهديد الرئيسي للعالم، موضوع تعبئة خاصة. وقال مسؤول إن "ضرورة التحرك بسرعة لا تؤخذ في الاعتبار".

ومثل كل عام، يضم جدول المناقشات الدبلوماسية النزاعات الصغيرة والكبيرة التي تنتشر أو لا تنتشر فيها قوات لحفظ السلام، من منطقة الساحل إلى بورما مرورا بليبيا وإفريقيا الوسطى والصومال والشرق الأوسط واليمن وفنزويلا.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب