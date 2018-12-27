ترامب قد يكون كشف هوية احد عناصر قوة النخبة المنتشرة في العراق

هذا المحتوى تم نشره يوم 27 ديسمبر, 2018 06:46 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا مع الجنود في قاعدة الاسد الجوية في محافظة الانبار العراقية الاربعاء في 26 كانون الاول/ديسمبر 2018

قد يكون الرئيس الاميركي دونالد ترامب كشف عن طريق الخطأ هوية أحد عناصر في وحدة النخبة "النايفي سيلز" خلال زياته القصيرة المفاجئة الى العراق الأربعاء.

وتحركات هذه الوحدة محاطة عادة بسرية. وإذا تم تصوير عناصرها في ساحات المعركة يتم التشويش على وجوههم لعدم التعرف على هوياتهم.

لكن بعد زيارته لقاعدة الأسد الجوية في محافظة الأنبار نشر ترامب على تويتر فيديو مع عسكريين أميركيين.

وفي لقطة يرفع ترامب أصبعه تأييدا قرب مجموعة قد تكون تضم عناصر من القوات الخاصة.

وخلال التصوير في قاعة الطعام في القاعدة قال رجل يدعى كيو لي لترامب إنه قس في "النايفي سيلز".

وأوضح العسكري ان ترامب رد قائلا "في هذه الحالة لنلتقط صورة".

رغم أن الرئيس الأميركي قادر على رفع السرية عن معلومات وأن تغريدته لم تخرق القواعد، اتهمه مراقبون بأنه ارتكب خطأ.

ونقلت "نيوزيوك" عن الخبير في الاستخبارات مالكولم نانس "حتى وإن كان القائد الأعلى للقوات المسلحة" كشف هوية هؤلاء الجنود قد يصبح "دعاية كبرى في حال أسر أحدهم من قبل حكومة معادية أو مجموعة إرهابية".

وتعرض ترامب لانتقادات لأنه أكد مجددا أنه حصل على زيادة لرواتب العسكريين للمرة الاولى منذ 10 سنوات، في حين أن البنتاغون يرفع أجورهم سنويا.

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