ترامب لا يستبعد لقاء روحاني في الامم المتحدة
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ترامب في البيت الابيض الاربعاء في 5 ايلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء انه لا يستبعد لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أواخر ايلول/سبتمبر، مع اتهامه طهران مرة أخرى بزعزعة استقرار الشرق الأوسط.
وردا على سؤال في المكتب البيضوي حول امكان عقد مثل هذا اللقاء، اجاب "من الممكن، كل شيء ممكن".
وأضاف الرئيس الأميركي الذي أعلن في ايار/مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي "سنرى ما سيحدث مع إيران، هل يريدون التحدث؟، الأمر متوقف عليهم، وليس علي".
وقال إن "ايران في موقف يختلف تماما عما كانت عليه عندما تسلمت السلطة، انها في حالة اضطراب" وتشعر بالقلق حيال "البقاء كدولة".
ومن المقرر أن يترأس ترامب اجتماعا لمجلس الأمن حول إيران في 26 ايلول/سبتمبر في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تسليط الضوء على أنشطتها "المزعزعة للاستقرار" في جميع أنحاء العالم.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب