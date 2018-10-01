ترامب لا يشرب الكحول معتبرا ذلك أفضل للعالم
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ترامب يتحدث للصحافة في حديقة البيت الابيض الاثنين في 01 تشرين الاول/اكتوبر 2018(afp_tickers)
قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين ان حقيقة عدم تناوله قطرة واحدة من الكحول هو خبر سار بالنسبة للجميع.
وأضاف الرئيس الاميركي فى مؤتمر صحافي استغرق فترة طويلة في حدائق البيت الابيض "أستطيع ان أقول بصراحة أنه لم يسبق لي أبدا أن شربت الجعة".
وتابع وسط عاصفة من الضحك "هذه واحدة من صفاتي النادرة : فأنا لا أشرب (...) هل تتخيل الكارثة إذا لم يكن الامر كذلك"؟.
وكان ترامب يرد على سؤال حول علاقة القاضي بريت كافانو، مرشحه الى المحكمة العليا المتهمً باعتداء جنسي أوائل الثمانينات، بالكحول.
واعتبر أن الأخير ليس "مثالياً" في هذا الموضوع.
وانتقد من يقدم النصائح في واشنطن، مشددا على أن أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين ليسوا من جنس "الملائكة".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب