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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أغسطس, 2018 06:03 م 27 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 18:03

صورة مركّبة للرئيس الاميركي دونالد ترامب (يمين) والسناتور الجمهوري جون ماكين. (afp_tickers)