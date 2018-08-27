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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أغسطس, 2018 02:44 م 27 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:44

أبرز رفض الرئيس الاميركي دونالد ترامب تعداد مزايا السناتور الراحل جون ماكين الاثنين العزلة التي يعيشها الرئيس الاميركي بحيث يرى معارضوه أنه غير قادر على جمع كلمة الشعب المقسم حتى وهو يودع رمزا من رموزه السياسية.

وعاد البيت الابيض الى رفع العلم الاثنين بعد تنكيسه بخلاف مبنى الكونغرس الذي أبقى علمه منكسا خلال نهاية الاسبوع تكريما لماكين الذي توفي بعد صراع مع سرطان الدماغ عن 81 عاما.

كان ماكين الجمهوري من ولاية أريزونا، بطل الحرب الذي تعرض للتعذيب كأسير في فيتنام، صوتًا لا يقبل المساومة في قضايا الحرب والسلام في الكونغرس الأميركي ومرشحًا مرتين للرئاسة.

لكن ترامب، الذي تجنب الخدمة العسكرية، لم تكن لديه سوى كلمات ازدراء للسناتور إذ وصفه خلال حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016 بأنه "ليس بطل حرب".

وقال ترامب "انه ليس بطل حرب لأنه تم القبض عليه. أفضل الأشخاص الذين لم يتم القبض عليهم".

وكانت الكراهية بين الرجلين متبادلة حتى في الموت. فقد اوصى ماكين بان لا يحضر ترامب جنازته.

وفيما توالت المواقف التي تشيد بتاريخ وحياة السناتور الجمهوري، اكتفى ترامب بكتابة تغريدة مقتضبة على تويتر السبت أعرب فيها عن "اعمق المشاعر والاحترام" لعائلة الراحل بدون أن يقول كلمة عن ماكين.

- لا بيان من البيت الابيض -

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز ورئيس مكتب ترامب جون كيلي وغيره من الموظفين دعوا الرئيس الى اصدار بيان يشير الى ماكين بوصفه "بطلا".

وتم إعداد التصريح وأعطي لترامب للموافقة عليه، ولكن وطبقا للصحيفة فقد قال الرئيس لمساعديه أنه يفضل كتابة تغريدة بدلا من ذلك.

وابرز عدم صدور بيان من البيت الابيض عزلة ترامب في مدينة اتفق فيها الحزبان في حدث نادر على الاشادة بماكين.

وكان ماكين أحد أشد منتقدي ترامب، وأعرب قبل وفاته عن رغبته في ألا يشارك ترامب في جنازته.

وتعود جذور العداوة بين الرجلين الى الوقت الذي أعلن فيه ترامب رغبته في الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في حزيران/يونيو 2015، وأشار إلى أن العديد من المهاجرين المكسيكيين مجرمون "ومغتصبون".

ودانه ماكين لاستخدامه لغة قال أنها "ستحفز المجانين" بينما قال ترامب أن ماكين "غبي" تمكن بصعوبة من التخرج من الأكاديمية البحرية.

وهاجم خدمة ماكين في الجيش وتعرضه للاسر في الحرب في فيتنام.

ومع تراجع صحة ماكين الذي أصيب بورم في الدماغ، فوت بعض الفرص لمهاجمة الرئيس. وكان ماكين واحدا من ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين اطاحوا بجهود ترامب لالغاء قانون الرعاية الصحية الذي يحمل اسم الرئيس السابق باراك أوباما.

وعقب وفاة ماكين، أشاد معجبوه باصراره على الخطاب النزيه والمتحضر، مقارنة مع خطاب ترامب ومهاجمته خصومه السياسيين.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب