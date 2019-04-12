هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أبريل, 2019 12:11 م

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن ابنته إيفانكا (37 عاماً)، "تجيد التعامل مع الأرقام بشكل جيد جداً"، متحدثاً عن أنه نظر في تسميتها إلى رئاسة البنك الدولي، وذلك في مقابلة نشرت الجمعة.

ورأى ترامب في حديثه مع مجلة "ذي أتلانتيك" أن إيفانكا "دبلوماسية حقيقية"، مضيفاً أنها "كانت ستكون ممتازة في الأمم المتحدة على سبيل المثال". لكنه قال إنه لم يقدم على تسميتها للأمم المتحدة "لأنهم كانوا سيقولون إن في الأمر محسوبية، في حين أنه بعيد كل البعد عن ذلك".

وتابع الرئيس الأميركي أنه فكّر حتّى "بتسمية إيفانكا (لرئاسة) البنك الدولي"، وهي مؤسسة تشكّلت عام 1944 في بريتون وودز بالتزامن مع تأسيس صندوق النقد الدولي.

وقال إن إيفانكا "كانت ستكون ممتازة في البنك الدولي لأنها تجيد التعامل مع الأرقام بشكل جيد جداً"، علماً أن إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر هما من المستشارين المقربين من ترامب.

ورأى ترامب أن إيفانكا "هادئة. لقد راقبتها في ظروف الضغط الشديد، تتصرف بشكل جيد جداً (...) لديها حضور حقيقي عندما تدخل إلى غرفة".

وقام ترامب بتسمية ديفيد مالباس وهو أحد مؤيديه الأوفياء لرئاسة البنك الدولي.

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