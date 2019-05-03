هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مايو, 2019 04:11 م

ساندرز تتحدث الى المراسلين المعتمدين في البيت الابيض الجمعة في 3 ايار/مايو 2019

ناقش الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي الجمعة الوضع في فنزويلا، وفق ما افادت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز.

وقالت إن ترامب اكد خلال الاتصال أن الولايات المتحدة "تقف الى جانب الشعب الفنزويلي"، لافتة الى أن الرئيسين تطرقا أيضا الى ملفي كوريا الشمالية واوكرانيا ومعاهدات نزع الاسلحة.

ويتصاعد التوتر منذ أسابيع بين واشنطن التي تدعم زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو وتطلب تنحي الرئيس نيكولاس مادورو، وموسكو التي تتهم واشنطن بمحاولة تدبير "انقلاب" في هذا البلد.

والثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن مادورو كان على وشك مغادرة فنزويلا صباحا لكن الروس طلبوا منه "البقاء".

وقالت ساندرز "كان النقاش جيدا جدا"، في إشارة إلى المحادثة بين ترامب وبوتين.

وأضافت "اجمالا، كانت محادثة إيجابية للغاية" بدون الخوض في التفاصيل.

وأكد البيت الأبيض ان المحادثة استمرت "ما يزيد على ساعة" فيما قال الكرملين إنها كانت نحو ساعة ونصف ساعة.

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