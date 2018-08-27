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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أغسطس, 2018 09:46 م 27 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 21:46

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (يمين) يلتقي الرئيس الاميركي دونالد ترامب في 8 حزيران/يونيو 2018 (afp_tickers)