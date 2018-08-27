ترامب وترودو أجريا "محادثة بنّاءة" بشأن اتفاقية نافتا
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رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (يمين) يلتقي الرئيس الاميركي دونالد ترامب في 8 حزيران/يونيو 2018(afp_tickers)
أعلنت رئاسة الوزراء الكندية أن رئيس الوزراء جاستن ترودو والرئيس الأميركي دونالد ترامب أجريا الإثنين عبر الهاتف "محادثة بنّاءة" بعد الاعلان عن توصّل الولايات المتحدة والمكسيك إلى اتفاق على تعديل "اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية" (نافتا).
وقالت رئاسة الوزراء في بيان إن "رئيس الوزراء أجرى اليوم محادثة بنّاءة مع الرئيس ترامب بشأن اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية".
وأضافت إن "الزعيمين رحّبا بالتقدّم الذي تمّ إحرازه في المحادثات مع المكسيك وهما يتطلّعان إلى مواصلة فريقيهما المحادثات هذا الاسبوع بهدف التوصل الى نهاية ناجحة للمفاوضات".
وأتت محادثة ترامب وترودو بعيد إعلان الرئيس الأميركي أن بلاده توصّلت "لاتفاق جيّد جدا" مع المكسيك بشأن تعديل نافتا وأن المحادثات مع كندا حول هذا الاتفاقية ستبدأ قريباً.
وكان الرئيس المكسيكي انريكي بينا نييتو تحدث مع ترودو الاثنين وحضّ أوتاوا على الانضمام مجددا للمحادثات بسرعة بهدف التوصل لاتفاقية جديدة هذا الأسبوع.
وفي الواقع فإن وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ألغت زيارة كانت مقررة الى أوكرانيا وستطير على وجه السرعة الى واشنطن الثلاثاء للتفاوض على الاتفاق التجاري الثلاثي.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب