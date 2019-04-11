هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أبريل, 2019 04:33 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتصافحان في مستهل قمتها الثانية في هانوي في 27 شباط/فبراير 2019

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى استقباله في البيت الأبيض نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن الخميس أنّهما سيناقشان إمكانية عقد "لقاءات جديدة" مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.

وأوضح الرئيس الأميركي للصحافيين أنّه سيناقش مع ضيفه سبل إقناع زعيم كوريا الشمالية بالتخلّي عن ترسانته النووية وسيجريان مراجعة لما تحقّق في القمّة الأولى التاريخية التي عقدها ترامب مع كيم في سنغافورة العام الماضي والقمة الثانية التي أعقبتها في فيتنام في شباط/فبراير وانتهت إلى الفشل.

وقال "سنناقش هذا واحتمال عقد مزيد من اللقاءات، لقاءات جديدة مع كوريا الشمالية وكيم جونغ-أون".

وأضاف ترامب "أنا استمتع بالقمم، استمتع بلقاء الزعيم" الكوري الشمالي.

وأغدق الرئيس الأميركي على كيم بالمديح، قائلاً إنّه "شخص تعرّفت إليه من كثب وأحترمه واعتقد حقّاً أنّ هناك الكثير من الأشياء الهائلة التي يمكن أن تحصل خلال فترة من الزمن. أعتقد أنّ كوريا الشمالية لديها إمكانات هائلة".

ومنذ فشل قمة هانوي تقول الولايات المتحدة إنها تأمل التوصل إلى "اتفاق كبير" يسمح بـ"نزع نهائي وبشكل يمكن التحقّق منه تماماً للأسلحة النووية من كوريا الشمالية" مقابل رفع العقوبات التي تخنق اقتصاد هذا البلد.

وترفض واشنطن عرض بيونغ يونغ نزع سلاحها النووي تدريجياً، وترفض كذلك أن يتخلّى النظام الكوري الشمالي عن جزء فقط من برنامجه النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليه.

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