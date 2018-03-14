هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2018 02:48 ص 14 مارس 2018 - آخر تحديث - 02:48

المروحية الرئاسية الاميركية "مارين وان" وعلى متنها الرئيس دونالد ترامب أثناء هبوطها في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا في 13 آذار/مارس 2018.

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن أمله في تشكيل "قوات فضائية" أسوة بالقوات البرية والبحرية والجوية وسلاح المارينز التي تتشكّل منها حاليا الجيوش الأميركية، قبل أن يسارع الى القاء الشك حول مدى جديته في هذا الطرح.

وقال ترامب خلال زيارة قصيرة الى قاعدة ميرامار الجوية في ضاحية سان دييغو (جنوب كاليفورنيا) ان "استراتيجيتي الامنية الجديدة تعترف بأن الفضاء هو منطقة قتال شأنه في ذلك شأن البر والجو والبحر".

واضاف في خطاب امام جنود من سلاح مشاة البحرية (المارينز) "كنت اتحدث عن هذا الامر في ذلك اليوم لأننا نقوم بعمل رائع في الفضاء. لقد قلت ربما نحن بحاجة الى تشكيل سلاح جديد، قد نسميه سلاح الفضاء".

وتابع الرئيس الاميركي وقد ارتسمت ابتسامة على وجهه "في الواقع انا لم اكن جديا، ولكنهم قالوا لي انها فكرة سديدة. ربما ننفذها".

وفي الواقع فإن فكرة تشكيل سلاح فضاء في الجيش الاميركي تعود الى اشهر عديدة خلت، لا بل ان مجلس النواب أقر في تموز/يوليو مشروع قانون يلحظ تشكيل "قوة فضاء" مستقلة عن سلاح الجو الذي يتولى حاليا الانشطة المتعلقة بالفضاء.

ولكن ابرز المعترضين على هذه الفكرة هو وزير الدفاع جيم ماتيس، لانه يعتبر انها تتناقض ومساعيه الرامية الى تجميع المهام القتالية في البنتاغون بدلا من تشتيتها اكثر مما هي مشتتة اصلا.

والاعتراض نفسه اتى من قائدة سلاح الجو هيذر ويلسون التي قالت ان تشكيل قوة فضائية مستقلة "ستجعلنا في الواقع نسير في الاتجاه الخاطئ، سوف تبطئنا".

ويضم الجيش الاميركي حاليا اربعة فروع هي القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية وسلاح مشاة البحرية (المارينز).

ومنذ خمسينيات القرن الماضي يتولى سلاح الجو الاشراف على العمليات المتعلقة بالفضاء.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب