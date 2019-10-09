هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 08:09 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، 9 تشرين الأول/اكتوبر 2019

عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء عن أمله في أن يتصرّف نظيره التركي رجب طيّب إردوغان بـ"عقلانيّة" وبشكل "إنساني" قدر الإمكان، وذلك بعدما شنّت القوّات التركيّة هجوماً عسكريّاً ضدّ قوّات كرديّة في سوريا.

وقال ترامب في البيت الأبيض "آمل أن يتصرّف بعقلانيّة. سنرى كيف سيقود (هذه العمليّة). إذا ما فعلَ ذلك بشكلٍ جائر، فسيدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً".

وتابع الرئيس الأميركي "سأسحق اقتصادهم لو حصل ذلك"، في تكرارٍ لتهديدات أطلقها في بداية الأسبوع.

وشدّد ترامب مطوّلاً على أنّ نظيره التركي كان يُفكّر منذ مدّة بإطلاق هجوم ضدّ القوات الكردية في سوريا. وقال "ثمّة كراهية حقيقيّة"، معتبراً أنّ الأمر شبيهٌ بوَضع "إسرائيل مع الفلسطينيّين".

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