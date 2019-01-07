ترامب يؤكد أن الانسحاب الاميركي من سوريا سيتم بطريقة "حذرة"

هذا المحتوى تم نشره يوم 07 يناير, 2019 03:01 م

قافلة عربات عسكرية اميركية في مدينة منبج شمال سوريا 30 كانون الاول/ديسمبر 2018

سعى الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين إلى تبديد المخاوف من انسحاب سريع للقوات الأميركية من سوريا حيث أكد ان الانسحاب سيتم "بطريقة حذرة"، مشيراً إلى أن المعركة ضد تنظيم الدولة الاسلامية لم تنته بعد.

وكتب ترامب في تغريدة "سنغادر (سوريا) بوتيرة ملائمة، على أن نواصل في الوقت نفسه قتال تنظيم الدولة الاسلامية، والتصرف بحذر والقيام بما هو ضروري بالنسبة لباقي الامور".

وتعرض ترامب إلى ضغوط قوية داخل بلاده وفي عواصم الدول الحليفة له بعد تصريحاته السابقة التي أشار فيها الى أنه يعتبر أن تنظيم الدولة الإسلامية قد تم القضاء عليه وأنه يرغب في خروج القوات الأميركية من سوريا فورا.

وتأتي تصريحاته غداة زيارة مستشاره للامن القومي جون بولتون إلى إسرائيل أبلغ خلالها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن الانسحاب الاميركي لن يحدث قبل "هزيمة داعش وعدم قدرته على إحياء نفسه مرة أخرى".

وجاءت تلك التطمينات بعد عاصفة دبلوماسية أعقبت إعلان ترامب المفاجئ في كانون الأول/ديسمبر بالانسحاب الفوري من سوريا.

ويوجد حالياً نحو ألفي جندي أميركي في سوريا التي تشهد حربا أهلية مدمرة، معظمهم يعملون على تدريب قوات محلية تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية.

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