هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مارس, 2019 02:49 م

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة أن علاقته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لا تزال "جيدة" رغم فشل القمة الاخيرة بينهما في فيتنام.

وقال ترامب في البيت الابيض "أعتقد أنها لا تزال جيدة"، وذلك ردا على سؤال عن علاقته بالزعيم الكوري الشمالي بعد أسبوع من فشله في التوصل الى اتفاق ولو جزئي مع الأخير حول تخلي بيونغ يانغ عن ترسانتها النووية.

وكانت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية أقرت في وقت سابق الجمعة للمرة الاولى بفشل القمة التي كان من المفترض أن تشكل استكمالا لقمة تاريخية أولى عقدها الزعيمان في سنغافورة العام الماضي.

وأعلنت الوكالة الكورية الشمالية أن "الشعب في الداخل والخارج يشعر بالأسف، ويحمّل الولايات المتحدة مسؤولية انتهاء القمة من دون التوصل لاتّفاق".

وبعد التعثّر الذي سُجّل في هانوي قال خبراء هذا الأسبوع إن بيونغ يانغ بدأت بإعادة بناء منشأة سوهي لإطلاق الصواريخ البعيدة المدى والتي كان الزعيم الكوري الشمالي قد وافق العام الماضي على إغلاقها في إطار جهود بناء الثقة بين الطرفين.

وحذّر ترامب الأربعاء من أنّه "سيشعر بخيبة أمل كبيرة" في حال تأكّدت تقارير عن أنّ بيونغ يانغ تعمل على إعادة بناء موقع سوهي.

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