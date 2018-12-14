ترامب يؤكد أن واشنطن "لا تستعجل" المفاوضات مع كوريا الشمالية  

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 ديسمبر, 2018 06:30 م

الرئيس الاميركي خلال اجتماع مع حكام الولايات المنتخبين في البيت الابيض الجمعة في 14 كانون الاول/ديسمبر 2018

قلل الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة من التوقعات بشأن التوصل الى إتفاق يقنع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية.

وكتب في تغريدة "يسأل العديد من الناس كيف نقوم بعملنا في مفاوضاتنا مع كوريا الشمالية. أجيبهم دائما إننا لسنا في عجلة من أمرنا".

لكن ترامب أعرب أيضا عن تفاؤله، قائلا إن لدى اقتصاد كوريا الشمالية "إمكانات رائعة"، وأن زعيمها كيم جونغ أون "يراها أفضل من أي شخص، وسيستغلها بشكل كامل لصالح شعبه".

وعقد ترامب وكيم قمة في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بعد أشهر من التهديدات العسكرية.

ومن المتوقع عقد قمة ثانية العام المقبل، لكن ترامب يواجه انتقادات نظرا لأن كوريا الشمالية لم تتخذ خطوات ملموسة للتخلي عن برامجها الصاروخية والباليستية.

وقد فرض مجلس الأمن سلسلة من العقوبات الاقتصادية الصارمة على بيونغ يانغ بسبب تجاربها النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية.

وتؤكد واشنطن ان العقوبات الدولية ستبقى سارية المفعول إلى أن تلغي كوريا الشمالية برامجها النووية بشكل كامل.

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