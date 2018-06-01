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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يونيو, 2018 06:43 م 01 يونيو 2018 - آخر تحديث - 18:43

الرئيس الاميركي دونالد ترامب مصافحا موفد الزعيم الكوري الشمالي خارج البيت الابيض في الاول من حزيران/يونيو 2018 والى جانبه وزير الخارجية مايك بومبيو

اكد الرئيس الاميركى دونالد ترامب الجمعة ان القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون ستعقد كما كانت مقررة في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة بعد محادثات غير مسبوقة استمرت اكثر من ساعة في البيت الابيض مع موفد رفيع المستوى من بيونغ يانغ.

واكد ترامب امام الصحافيين ان كوريا الشمالية تريد نزع سلاحها متوقعا ان يكون الحوار معها "عملية تتكلل بالنجاح".

ووعد الرئيس الاميركي الذي تسلم من الجنرال كيم يونغ شول رسالة من كيم جونغ اون، بالا تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على بيونغ يانغ خلال المفاوضات.

واضاف في حديقة البيت الابيض بعدما رافق الجنرال الكوري الشمالي الى سيارته "لا اريد ان استخدم بعد الان عبارة +حد اقصى من الضغوط+. لا اريد ان استخدم هذه العبارة بعد الان. اننا متفاهمون جيدا. انكم ترون علاقتنا".

واستمرت المحادثات بين الرجلين في المكتب البيضوي نحو ساعة وعشرين دقيقة في مؤشر جديد على الانفراج في العلاقات بين البلدين بعد اسبوع ونيف من قرار ترامب الغاء قمة 12 حزيران/يونيو.

واوضح ترامب ايضا "لم اقل ابدا ان الامور ستحل في اجتماع واحد. اننا نتحدث عن اعوام من العداء والمشاكل"، لكنه تدارك "في النهاية سيكون هناك مخرج ايجابي جدا".

وفي ما يتعلق بتخلي كوريا الشمالية عن ترسانتها النووية قال "اعلم انهم يريدون القيام بذلك. انهم يريدون امورا اخرى مماثلة. انهم يريدون تطوير انفسهم كبلد. هذا سيحصل، لا اشك في ذلك".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب