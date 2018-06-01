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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يونيو, 2018 05:35 ص 01 يونيو 2018 - آخر تحديث - 05:35

الرئيس الاميركي دونالد ترامب (يمين) مصافحا الموفد الكوري الشمالي الجنرال كيم يونغ شول في واشنطن في الاول من حزيران/يونيو 2018

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة ان القمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون ستعقد كما كانت مقررة في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة بعد محادثات غير مسبوقة استمرت اكثر من ساعة في البيت الابيض مع موفد رفيع المستوى من بيونغ يانغ نقل اليه رسالة شخصية من الزعيم الكوري الشمالي.

وقال ترامب للصحافيين "سنلتقي في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة".

وسيكون ترامب اول رئيس اميركي يلتقي شخصيا خلال ولايته احد افراد سلالة كيم التي تحكم كوريا الشمالية منذ سبعين عاما.

وكان ترامب وجه رسالة مفتوحة الى الزعيم الكوري الشمالي الاسبوع الماضي، اعلن فيها الغاء القمة، مدينا "الموقف العدائي" لبيونغ يانغ.

واكد ترامب ان اللقاء مع الجنرال كيم يونغ شول "كان جيدا جدا"، مضيفا "بحثنا انهاء الحرب الكورية" التي توقفت بموجب هدنة تم التوصل اليها في 1953 وليس باتفاق سلام.

واستمرت المحادثات بين الرجلين في المكتب البيضوي نحو ساعة وعشرين دقيقة في مؤشر جديد إلى الانفراج في العلاقات بين البلدين.

ويعتبر الجنرال كيم يونغ شول "الرجل الثاني" في كوريا الشمالية بعد كيم جونغ اون.

ويضطلع كيم يونغ شول بدور اساسي في التحضير لهذه القمة غير المسبوقة بالتنسيق مع وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو.

وسلم الموفد الكوري الشمالي ترامب رسالة من كيم جونغ اون قال الرئيس الاميركي بداية انها "رسالة جميلة جدا" الا انه اقر لاحقا بانها لم يقرأها بعد.

ورافق ترامب مبتسما الموفد الكوري الشمالي الى السيارة وصافحه مرارا متبادلا اطراف الحديث معه لدقائق عدة.

وهي المرة الثانية التي يزور فيها مسؤول كوري شمالي البيت الابيض بعد زيارة تاريخية اجراها الجنرال جو ميونغ روك للبيت الابيض عام 2000 ولقائه حينها الرئيس الاميركي بيل كلينتون.

وكانت الزيارة حينها تحضيرا لقمة بين البلدين قبل ان تتعرقل المفاوضات حول البرنامج النووي الكوري الشمالي، ما يدفع الكثير من المراقبين الى الحذر في مقاربة قمة سنغافورة.

- "مسار" -

وقال ترامب "سوف نبدأ مسارا"، مضيفا "لم اقل ابدا ان الامور ستحل في اجتماع واحد. اننا نتحدث عن اعوام من العداء والمشاكل"، لكنه تدارك "في النهاية سيكون هناك مخرج ايجابي جدا".

والتقى الموفد الكوري الشمالي في واشنطن للمرة الثالثة في ثلاثة ايام وزير الخارجية الاميركي بعد محادثاتهما الاربعاء والخميس في نيويورك والتي اتاحت وفق الاميركيين احراز "تقدم فعلي" نحو انعقاد القمة.

وتطالب واشنطن "بنزع كامل للاسلحة النووية قابل للتحقق ولا يمكن الرجوع عنه". وتقول الولايات المتحدة انها مستعدة لضمان "امن" النظام الكوري الشمالي الذي يعتبر ان ترسانته النووية تشكل ضمانة لبقائه.

وفي مؤشر جديد إلى التقارب، قال ترامب في حديقة البيت الابيض بعدما رافق الجنرال الكوري الشمالي الى سيارته "لا اريد ان استخدم بعد الان عبارة +حد اقصى من الضغوط+. لا اريد ان استخدم هذه العبارة بعد الان. اننا متفاهمون جيدا. انكم ترون علاقتنا".

ووعد الرئيس الاميركي بالا تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على بيونغ يانغ خلال المفاوضات.

لكن الادارة الاميركية لا تنوي تقديم تنازلات كبيرة خصوصا التراجع عن العقوبات الدولية الا بعد انتهاء هذه العملية الطويلة والمعقدة او تحقيق تقدم كبير فيها في "تخلص" كوريا الشمالية من قنابلها.

واكد الزعيم الكوري الشمالي الخميس لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انه ملتزم نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وعبّر كيم عن أمله في ايجاد حل لمسألة العلاقات مع الولايات المتحدة ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية "خطوة خطوة" وأن "يتم إحراز تقدّم في حل المشاكل، عبر الحوار والتفاوض الفعال والبناء".

ووافقت بيونغ يانغ على نزع الاسلحة النووية لكنها ترفض ان تكون التنازلات من طرف واحد، ويمكن ان يكون تعريفها لنزع الاسلحة النووية بعيدا عما يراه الاميركيون.

ومضمون الرسالة اذا نشر سيكون موضع اهتمام كبير. هل ستسمح بعودة التفاؤل الذي ساد في الايام الاخيرة وتطمئن الاميركيين بشأن مدى نزع الاسلحة النووية الذي تعهد كيم جونغ اون القيام به؟

والخميس رحب بومبيو "بالتقدم الفعلي" الذي انجز "في الساعات ال72 الاخيرة لتوفير الظروف" الملائمة لعقد قمة ناجحة.

وقال بومبيو ان الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ سمح باحراز "تقدم فعلي" نحو عقد القمة التاريخية. واضاف "نسير في الاتجاه الصحيح" مؤكدا انه "تحد صعب جدا وما زال هناك عمل كبير".

وتابع "يجب ان يبرهن الرئيس كيم جرأة في قراراته اذا اردنا انتهاز هذه الفرصة الفريدة لتغيير العالم".

وأردف "الرئيس ترامب وانا نعتقد ان الرئيس كيم هو من نوع القادة الذين يمكنهم اتخاذ قرارات كهذه".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب